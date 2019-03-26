Міністра висміяли за рекламу з дівчиною: «Рятує моє життя»

Німецький міністр був звинувачений у сексизмі.

Причиною стала соціальна реклама, передає Сьогодні. В ній знялася напівоголена модель Алісія Келер. Рекламу присвятили необхідності захисту велосипедистів під час їзди.

Проти реклами запротестувала депутат Європейського парламенту. Вона звинуватила міністра фінансів ФРН у сексизмі. Вона заявила, що не можна просувати що за допомогою голого жіночого тіла.

Міністру довелося виправдовуватися, розповідаючи, що реклама повинна бути провокаційною. Гасло кампанії був «Виглядає погано, але рятує життя».

Раніше повідомлялося, що Американська супермодель Белла Хадід знялася в розкішній фотосесії на пляжі, позуючи голою і в провокаційних нарядах. Поява свіжих фото в мережі справило справжній фурор серед шанувальників Хадід.

Американська модель Белла Хадід сняласьв гарячій фотосесії для Vogue Mexico & Latin America. Раніше в Instagram з’явилися перші фото з Белою, але днями в мережі з’явилася повна фото сесія, на якій Белла не приховує наготу.

У мережі з’явилися знімки фотографа Кріса Коллса, який працював у цій фотосесії з Белою Хадід. На них вона позрует в сексуальному білизна, в тому числі і кожанном, а також, крім усього іншого знялася в металевому плаття-сіточці, в якому показала груди.

На фото Белла Хадід полулежит в трусиках з високою посадкою і плаття-сіточці, яке не приховує груди. Звичайно, в Instagram таке публікувати не можна, зате тепер шанувальники Хадід прийшли в захват.

Є ще одне відверте фото Белли в басейні — вона в намокли у воді в брючному костюмі, і стало видно, що під ним немає білизни.

Крім цих фото, Белла позує переважно в стильних елегантних сукнях або брючних костюмах. І всі фото чорно-білі.

Також з’явилася інформація про рейтинг найбільш високооплачуваних топ-моделей. Перше місце посіла Кендалл Дженннер, яка заробила 22 мільйони доларів. Кендалл можна назвати представником «золотої молоді» — вона народилася в зірковій родині Дженнер-Кардашьян. Проте вона зовсім не схожа на своїх невисоких фігуристих сестер, її типаж відмінно підходить для подіумів: зростання Кендалл — 179 см, а розмір одягу – 34.

На другому місці з 17,5 мільйонів доларів виявилася Жизель Бюндхен. Протягом 15 років Жизель Бюндхен була найбільш високооплачуваною моделлю в світі. З 2015 року вона вже не виходить на подіуми, але продовжує заробляти мільйони, завдяки своїм контрактами з брендами Carolina Herrera, Arezzo і Vivara.

Третє місце — за Кріссі Тейген, заробила 13,5 мільйонів доларів. Кріссі Тейген встигає все: вона модель, телеведуча, дружина популярного музиканта Джон Ледженд, мама 3-х річної Місяця. В даний час Кріссі вагітна другою дитиною, і це не завадило її пристойно поповнити сімейний бюджет.

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