Король Іспанії годину не міг вийти з літака в Аргентині: що сталося

Король Іспанії Феліпе VI і його дружина королева Летісія потрапили в нестандартну ситуацію, коли прибули до Аргентини з робочим візитом.

Так, король з королевою цілий годину не могли вийти з літака через відсутність подібного трапа потрібної висоти, пише Кореспондент.

Авіалайнер іспанських ВПС Airbus з королівської подружжям на борту прибув до Буенос-Айрес в ніч на понеділок, 25 березня, близько дев’ятої вечора. Спочатку він близько 15 хвилин чекав вільного місця для посадки в аеропорту Хорхе Ньюбері, а потім і зовсім вийшов курйоз з трапом, коли Феліпе VI і королева Летісія повинні були зійти до очікує їх делегації. Так, серед делегації були міністри закордонних справ Іспанії і Аргентини та інші почесні гості, однак поданий трап не діставав двері літака.

Один з варіантів мав на увазі під собою перенаправлення королівського літака в аеропорт Есейса – ще одну повітряну гавань аргентинської столиці. Але врешті-решт до Airbus був поданий відповідний по висоті трап, і монарх Іспанії зміг спуститися до зустрічаючим через годину очікування.

Феліпе VI з дружиною отримали запрошення приїхати в Аргентину від президента країни Маурісіо Макрі. Поїздка покликана «продемонструвати інтенсивність двосторонніх відносин і намір продовжувати їх поглиблювати і урізноманітнити».

Нагадаємо, що літак здійснив екстремальну посадку, а з-за появи міражу, як ніби «тонув» в асфальті.

У мережі з’явилося відео, на якому пасажирський лайнер, махаючи крилами, ніби занурюється в асфальт злітно-посадкової смуги.

В аеропорту Дюссельдорфа літак Cessna 680 змушений був зробити екстрену посадку під час шторму. Лайнер сідав не рівно, поперемінно опускаючи і піднімаючи крила.

Через оптичної ілюзії, створеної нерівністю злітно-посадкової смуги і нагрітого асфальту, склалося враження, що літак занурився в землю.

Нагадаємо, що свято, на якому літаки демонстрували різні піруети, закінчився справжньою трагедією.

Раніше Hyser повідомляв, що вантажівка дивом уник зіткнення з падаючим літаком.

Також Hyser писав, що розряд блискавки прошив літак в грозу.