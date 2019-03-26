Москвичі почали залишати місто

На частку москвичів, які виїжджають з міста на час або назавжди, доводиться 32 відсотки всіх виставлених в оренду квартир столиці. Про це йдеться в матеріалах агентства «Інком-Нерухомість» (є в редакції «Стрічки.ру»).

За рік обсяг пропозиції від виїжджають з міста москвичів зріс на чотири процентні пункти. В якості однієї з причин такої динаміки аналітики компанії називають пошук альтернативних варіантів заробітку. «[У столиці зафіксовано] тренд на збільшення чисельності матеріально невлаштованих городян. Потреба змушує шукати способи заробітку, в тому числі і за рахунок здачі житлової площі в оренду», — йдеться в матеріалах «Інкому».

За статистикою компанії, п’ять відсотків виїжджають з міста квартирних господарів здобувають освіту за кордоном, 17 відсотків знайшли роботу в іншій країні. Ще 19 відсотків виїжджають за сімейними обставинами, 24 відсотки — це люди, які розраховують побудувати бізнес (переважно фермерський) в провінції. 35 відсотків припадає на пенсіонерів, які здають житло в Москві, щоб забезпечити себе, переїжджаючи при цьому до родичів, на дачу, в село або маленьке місто.

Раніше експерти порталу «Мир Квартир» провели дослідження ринку найму житла та виявили, що в багатьох містах Росії власники квартир готові надати свою нерухомість для тимчасового проживання безкоштовно або за символічну плату. Як правило, такі квартирні господарі здають житло за оплату ЖКГ, послуги з ремонту, догляду за хворими або допомогу по господарству.