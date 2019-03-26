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В Україні створять повний цикл виробництва автоматичних гармат

26.03.2019

Об’єднання двох підприємств ОПК дозволить прискорити процеси з розробки новітнього зброї, вважають в держконцерні

В Україні буде створено замкнутий цикл виробництва автоматичних гармат, який дасть можливість значно підвищити ефективність і швидкість виробництва», що позитивно позначиться на запланованому розширення випуску БТР-3 і БТР-4. Про це пише прес-служба Укроборонпрому.

Мова йде про розробку перспективних 30 – і 40-мм автоматичних гармат під боєприпаси НАТО. Вони призначені для озброєння вже існуючих зразків бронетехніки — БТР-3 і БТР-4, а також новітніх розробок.

Для цього прийнято рішення приєднати ДП Завод точної механіки до ДП Конструкторське бюро артилерійського озброєння. Зараз їх основними виробами є 30-мм автоматичні гармати — головна зброя цілого ряду бойових машин: БТР-3, БТР-4, а також БМП-2.

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