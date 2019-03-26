Рідкісне захворювання змусило британку спати 22 години на добу

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Студентка з англійського міста Лестер, графство Лестершир, розповіла про життя з рідкісним захворюванням — синдромом Клейне — Левіна. Як повідомляє видання Metro, з-за хвороби дівчина може проспати до 22 годин на добу.

Роду Родрігез-Діаз (Rhoda Rodriguez-Diaz) поскаржилася, що із-за хвороби «життя проходить мимо неї». «Реальність боляче б’є мене по голові, коли я встаю і розумію, що випала з життя на тиждень. Мені дуже погано, коли таке відбувається», — поскаржилася 21-річна дівчина. Самий тривалий напад хвороби тривав три тижні. Вона вставала тільки заради того, щоб поїсти, попити і сходити в туалет.

У 2018 році Родрігез-Діаз вигнали з університету за те, що вона вчасно не склала курсові роботи і не з’явилася на половину іспитів. Тільки після цього у вересні вона вперше звернулася до терапевта, і їй поставили діагноз. Після цього дівчину відновили в інституті, визнавши її випадок «особливим» і дозволили ще раз пройти програму другого курсу

Через рідкісного захворювання британська «спляча красуня» не спить лише 3 години на добу

У дитинстві дівчини діагностували гіперсомнію — вона постійно страждала від денної сонливості і втоми, з-за чого їй насилу вдавалося вчитися і займатися спортом.

«Дуже складно пояснити людям, де я була. Захворювання рідкісне, тому багато людей не розуміють, що зі мною. Але я борюся за те, щоб хвороба менше впливала на моє життя», — додала Родрігез-Діаз. Після візиту до лікаря вона стала краще справлятися з нападами захворювання і сподівається, що воно пройде з віком.

Синдром Клейне — Левіна або синдром сплячої красуні найчастіше виникає в юнацькому віці. Напади можна полегшити медикаментозно. Захворювання зустрічається в одного з мільйона людей.