ЦБ дав банкам карт-бланш на блокування рахунків клієнтів

Банк Росії вніс зміни до положення N 375-П, яке регламентує систему внутрішнього контролю банку за сумнівними операціями по відмиванню доходів або фінансуванню тероризму.

Відповідно до вказівкою ЦБ, яке 15 березня отримало реєстрацію Мін’юсту, а в понеділок, 25 березня, було опубліковано на сайті регулятора, повноваження банків будуть розширені.

В програму управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, яку кожен банк повинен використовувати при прийнятті рішення про відмову в проведенні операцій, відтепер можуть включатися будь-які пункти, які забажає сама кредитна організація.

Відповідні доповнення ЦБ вносить до пункту 4.9 положення 375-П. «В програму управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму можуть включатися інші положення на розсуд кредитної організації», – таким формулюванням центробанк розширює перелік обов’язкових складових програм ПІД /ФТ.

Крім протидії сумнівних операцій, банки відтепер також будуть зобов’язані застосовувати «заходи підвищеної уваги» до клієнтів, яким присвоєна підвищена ступінь ризику», випливає із вказівки ЦБ.

При цьому критерії ризику банки також визначають на власний розсуд: «виходячи з видів надаваних клієнтам послуг та інших самостійно визначаються кредитною організацією факторів». Ризик повинен оцінюватися як до здійснення послуг, так і після їх початку, а результати моніторингу банки повинні фіксувати документально «не рідше одного разу в 6 місяців», йдеться у вказівці ЦБ.

Законодавчою базою для блокувань є чинний з 2001 року Федеральний закон № 115, який вимагає перевіряти на підозрілість всі операції на суму вище 600 тисяч рублів. Посилення регулювання почалося з 2016 року, коли банки отримали додаткові методичні рекомендації та права. Наприклад, право відмовляти у проведенні операцій та відкриття рахунків.

Крім цього, кредитні організації вправі вимагати документальні підтвердження від бенефіціарних власників рахунків та перевіряти всю інформацію по підозрілих транзакцій. Зокрема, зажадають пояснень, якщо підприємець отримав непрофільний платіж на розрахунковий рахунок або витратив гроші нецільовим для свого бізнесу способом.

«Банки, які повністю залежать від Центрального банку як регулятора, змушували шерстити всі малі підприємства з жорстким критеріям», – нарікав у лютому уповноважений при президентові РФ з питань захисту прав підприємців Борис Титов.

За його словами, в 99% випадків банки блокують «рахунки нормальних компаній, які займалися нормальною діяльністю багато років».

«А деякі банки говорили, що вони можуть “відпустити” ваші гроші з вашого ж рахунку, але за 15% від того, що там лежить. Це просто здирництво, це рекет», – скаржився Тітов.

Спроба домовитися з ЦП, за його словами, поки успіхом не увінчалася.

«Регулятор створив якусь громадську комісію при ЦП, яка повинна була розглядати ці кейси. Але туди громадських діячів взагалі не ввели і нас теж, хоча ми заявлялися і говорили, що ми той самий інститут, який працює на стику таких проблем. Нас теж не взяли. Вони вирішили кулуарно вирішувати всі ці питання. Загалом, проблема залишається. І мені здається, що бізнес вже зневірився», – резюмував омбудсмен.