Кайлі Дженнер знялася для німецького журналу в червоному латексі





«Зробила себе сама»



Наймолодша мільярдерка 21-річна Кайлі Дженнер знялася в б’є на ефект фотосесії для німецького видання Interview — в образі фатальної сексуальної красуні.

Привертають увагу пози, яскраві вбрання, чуттєвий макіяж і звабливий погляд спідлоба.

Стиль хижачки вамп або вульгарною эскортницы середнього штибу ?



























Кайлі прокоментувала свій статус наймолодшого мільярдера в історії (Forbes опублікував) :



— Я зробила себе сама, мені підходить це визначення. Хоча я, звичайно, особливий випадок, адже до того як я почала Kylie Cosmetics, у мене вже було багато прихильників і деякі кошти. Але я мушу зазначити, що я не отримувала гроші від моїх батьків з тих пір, як мені виповнилося 15 років. У свою компанію я вклала тільки свої кошти, і на моєму банківському рахунку немає ні цента, який дістався мені у спадок. Я цим дуже пишаюся.