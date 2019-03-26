Чоловіки назвали 9 найкращих жіночих зачісок

Редактори одного з фешн-видань вирішили провести опитування серед чоловіків і з’ясувати, які жіночі зачіски приваблюють представників сильної статі. З’ясувалося, що хлопцям подобаються не тільки довге волосся і акуратно укладені локони. Хороша новина для жінок – більшості чоловіків подобаються зачіски, які представниці прекрасної статі можуть зробити буквально з закритими очима.









1. Боб-каре з подовженням







Відкриті плечі і шия привертають увагу і зачаровують погляди чоловіків. Представники сильної статі вважають жінок з такою стрижкою грайливими і дуже сексапільними.

2. Гладкі пряме волосся з проділом посередині







Довге волосся завжди були предметом гордості будь-якої жінки. Представники сильної статі впевнені, що здорові і сильні волосся говорять про те, що їх власниця здорова, стежить за своїм харчуванням і зовнішністю, веде правильний спосіб життя. Однак, дівчата повинні пам’ятати про те, що головна умова для того, щоб носити довге розпущене волосся, – це доглянутий вигляд, шовковистий блиск і відсутність посічених кінців.

3. Легка розтріпаність







Чоловікам подобається, коли волосся лежать не рівними пасмами, а так, ніби їх торкнулася легкий порив вітру, що дме в обличчя. Основне правило такої зачіски – волосся повинні бути чистими, блискучими і шовковистим, інакше дівчина буде виглядати неохайно.

4. Дві косички







Чоловіки зізнаються, що юні красуні з двома кісками асоціюються у них з головною героїнею набоковского роману. Хлопці стверджують, що дівчата з такими зачісками пробуджують в них бажання піклуватися та оберігати своїх «Лоліт».

5. Гладкий хвіст







Високий хвіст допомагає створити образ відмінниці, розумниці, спортсменки і просто красуні. Чоловіки подумки повертаються в шкільні роки, коли така подружка була нездійсненною мрією кожного хлопчака.

6. Супер обсяг







Чоловіки просто в захваті від укладок, які надають волоссю об’єм. Представники сильної статі стверджують, що розкішне волосся – це дуже сексуально.

7. Коротка стрижка







Жінок з коротким волоссям чоловіки вважають вільними і незалежними, а такі якості дуже приваблюють багатьох представників сильної статі.

8. Пучок







Гладкий вузол з волосся у представників сильної статі асоціюється з образом сексуальної вчительки. Чи варто говорити про те, що це одна з ключових чоловічих фантазій…

9. Локони







Накручене волосся допомагають представницям прекрасної статі створити ніжний і романтичний образ. Чоловікам жінки з розгорнутими волоссям здаються дуже м’якими, вразливими і ранимими.



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