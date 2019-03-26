В Одесі помер легендарний «авторитет» «Бацила»

У понеділок, 25 березня, в Одесі пішов з життя бізнесмен Олександр Миколаївський, більш відомий в кримінальному світі під прізвиськом «Бацила».

Він, одіозний представник «лихих дев’яностих», входив в число найбільш впливових «авторитетів». Не тільки в регіоні, а і в колишньому СРСР. Володів потужними зв’язками в Москві і Києві. Не раз виїжджав «на справу» в далеке зарубіжжя, зокрема, у ФРН, Польщі.

Починав «професійну» діяльність у відомому формуванні Віктора Куливара (Карабаса), після вбивства якого організував свою бригаду, кістяк якої складали спортсмени-силовики — боксери і борці.

Досить згадати, що, будучи лідером ОЗУ, Бацила брав участь у відвертих розбої, грабежі і рекеті. Перший тюремний термін (4 роки) отримав, коли разом зі своїми підручними в Кишиневі, переодягнувшись у співробітників міліції, влаштували «обшук» у колеги і «вилучили» у нього всі цінні речі.

Засуджений він був неодноразово, але щоразу, виходячи з місць не таких віддалених, знову повертався «на круги своя». З часом обріс необхідними зв’язками в так званих ділових колах і навіть займався окремі транспортні потоки. Пізніше займався імпортом зерна і контролював ряд брокерських фірм на митниці.

Більш того, зі своїми друзями, соратниками мав вплив на місцевий політичний бомонд. В останні роки фактично відійшов від активної участі в «бізнес – справах». Однак залишався діяльним, фізично міцним, за звичкою займався боксом і пауерліфтингом.

Разом з тим помер від гострої серцевої недостатності, на 64 році життя.