Дівчина заробляє тисячі доларів, професійно обіймаючи незнайомців

24-річна жителька Філадельфії побудувала кар’єру на обіймах. Дівчина заробляє 55 500 доларів в рік, просто обіймаючи людей у себе вдома.













Сесілія Баез витрачає до 15 годин в тиждень на обійми з незнайомцями. Клієнтів дівчина знаходить в інтернеті. А годину її послуг коштує 80 доларів. Сесілія може годинами обійматися з клієнтом, обговорюючи його життя. Дівчина також дає клієнтам поради, починаючи від того, яким хобі їм зайнятися, і закінчуючи порадами щодо поведінки на побаченнях.



Сесілія розповіла, що, коли починала працювати на Cuddlist — сайті, що спеціалізується на професійній терапії за допомогою обіймів, вона дуже нервувала, але потім змогла отримати вигоду зі своєї роботи.









«Я зрозуміла, що це ідеальна робота для мене. Єдине, що мені не подобається, — це те, що я не можу займатися цим частіше. Мені подобається, що я вдохновляю людей на зміну життя. До того ж я поміняла себе як особистість. Мої сеанси стали терапією не тільки для клієнтів, але і для мене».









Сесілія дізналася про цю роботу від одного, який відвідав зустріч Cuddlist в 2016 році. Дівчина зареєструвалася на сайті і вирішила обійматися на професійному рівні.





«Я бачила відеозапису людей, які професійно обіймають інших, і відразу зрозуміла, що це і є те, чим я хочу займатися. Я нервувала і боялася, що не зможу добре обіймати людей. Тепер я відчуваю себе комфортно під час сеансів, з усіма клієнтами у мене хороші стосунки».





Сім’я і друзі повністю підтримують Сесілію в її роботі.





«Я завжди була людиною, яка думає поза рамками того, що вважається «нормою». Я вважаю, що мої родичі розуміють, що дотики надзвичайно важливі для людей. У світі, де ми більше, ніж коли-небудь, пов’язані з гаджетами, у нас стало менше особистих контактів і ми відчуваємо себе самотніми. Тому я рада, що можу допомогти людям зрозуміти, чого їм не вистачає в житті. Ну і в той же час я можу допомогти собі».