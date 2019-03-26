З’явилися записи камер відеоспостереження з місця ДТП в Одесі, де загинули діти бізнесменів

Можливою причиною ДТП, яке сталося на проспекті Шевченка в Одесі в ніч з 23 на 24 березня і в якому загинули діти відомих у місті підприємців, могли стати вуличні гонки.

Той дивом уникає удару і їде далі. Після цього BMW влітає в стовп. Бетонна опора ламається, авто розриває навпіл і спалахує.

Свідок розповів, що після зіткнення тіло дівчини вилетіло з машини. На дорозі, за його словами, є ямка – покриття зробили неякісно. А не на камеру свідки кажуть про те, що дві іномарки ніби змагалися в швидкості. В поліції цю версію не підтверджують і не спростовують. Пролити світло на це міг би водій Porshe, однак він ховається.