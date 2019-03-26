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«Не подобається»: Лобода оскандалилася заявою про Україну

26.03.2019

Популярна співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, зробила скандальне зізнання про Україну.

Лобода зізналася, що співати рідною мовою у неї не дуже добре виходить, хоча спілкуватися на ньому вона може легко. Однак їй це не дуже подобається».

Незважаючи на таке ставлення до батьківщини, яку співачка проміняла на Росію, вона все ж таки любить українську кухню. За словами Лободи, їй подобаються вареники з м’ясом на пару і сало, перемелене з часником. Але тільки з однією поправкою – якщо готує її мама.

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