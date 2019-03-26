Мей на добу віддала контроль над Brexit парламенту Британії

Парламент захопив контроль над процесом.



Палата громад парламенту Великобританії захопила на добу контроль над процесом Brexit у прем’єр-міністра Терези Мей.

Зазначено, що тепер парламент протягом 27 березня буде розглядати варіанти того, як Великобританія буде виходити з Європейського Союзу. З цього питання відбудеться серія голосувань за варіантами дій. Зокрема, парламент голосуватиме щодо угоди з ЄС.

Відомо, що зазначену ініціативу запропонував член Консервативної партії Олівер Летвин. Його підтримали 329 парламентаріїв, проти проголосували 302 людини.

“Парламент Великобританії захопив контроль над процесом Brexit у прем’єр-міністра Терези Мей і тепер буде прагнути вирішити, як Великобританія виходить з Європейського Союзу”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, понад 5,5 млн жителів Великобританії підписали петицію проти виходу країни зі складу Євросоюзу. Відповідно до британського законодавства, петицію повинен розглянути парламент країни, якщо вона набирає більше 100 тисяч підписів.

Раніше прем’єр-міністр Тереза Мей пообіцяла піти у відставку в разі схвалення Палатою громад укладеного нею з Брюсселем угоди про умови виходу Британії з ЄС.