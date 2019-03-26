У Київській області з 29 березня заборонено ловити рибу

З кінця березня в столичному регіоні встановлюється нерестовий весняно-літня заборона

З 29 березня 2019 року в Київській області починає діяти заборона на вилов риби та навігацію, повідомляє Управління Державного агентства рибного господарства в Києві та Київській області.

Заборона на вилов риби вводиться на період нересту, тобто природного відтворення водних біоресурсів.

Тривалість заборони залежить від водойми. Так, у всіх водосховищах і озерах з затоками, протоками заборона триває з 6 червня (включно), у всіх річках та їх кореневих водах — з 17 травня, у новостворених водних об’єктах, а також у придатковій системі річок та інших водних об’єктах — з 26 червня.

В цей період забороняється пересування плавзасобів (човнів), промислове рибальство, здійснення підводного полювання, проведення днопоглиблювальних, вибухових та інших видів робіт, добування будівельних матеріалів у місцях масового нересту водних біоресурсів.

Дозволяється любительське і спортивне рибальство до 3 кг риби на одну особу, однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега в дозволених місцях.

«Просимо громадян, небайдужих рибалок, активістів та інші громадські спілки долучатися до охорони водних біоресурсів та допомагати у спільній справі задля збереження і відтворення водних біоресурсів на Київщині», — закликав начальник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін.

У відомстві нагадують, що до 30 червня 2019 року в Київській області заборонено ловити річкових раків.