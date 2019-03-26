Війна на знищення: що буде в останні дні перед виборами

Трійка лідерів, остання битва компроматів, менше зло і готовність оскаржити результат – з чим країна підходить до президентських виборів

Найбільш непередбачувана і найбрудніша виборча кампанія за весь час існування незалежної України – так характеризують нинішню президентську гонку більшість політологів.

Непередбачувана тому, що за тиждень до виборів ніхто з експертів не може спрогнозувати їх результат, чого в історії країни ще не було.

Найбрудніша тому, що весь набір низькопробних технологій, які раніше застосовувалися лише локально, на рівні місцевих виборів – залякування, злив компромату, технічні кандидати, масштабний підкуп, – тепер застосовуються на загальнонаціональному рівні.

Але компрометуюча політиків інформація, яку вже опублікували, – ще не весь арсенал. Самі гучні заяви і викид рекордної кількості компромату влада і опозиція притримують на останні дні перед виборами, коли в опонентів вже немає часу вибудовувати лінію захисту і виставляти вагомі контраргументи.

І хоча, за оцінками політтехнологів, це навряд чи суттєво вплине на розклад сил серед лідерів гонки, суспільство будуть намагатися потрясти неабиякою порцією «зливів».

Слова експерта підтверджують останні тенденції зразок заяви Юрія Бойка з Москви про готовність співпрацювати з Юлією Тимошенко або про нібито ведеться в Європі і США розслідуванні щодо фінансових схем Порошенко і його оточення.

Втім, на його думку, вже навряд чи щось зможе кардинально змінити рейтинги трьох основних претендентів на президентське крісло – Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко та Петра Порошенка.

«Трійка лідерів практично стоїть на одній сходинці, тому нікого з них компромат не знищить. Хоча в якихось екстремальних випадках такий шанс залишається», – припускає Саакян.

З тим, що у всіх трьох претендентів, незважаючи на різницю в рейтингах, приблизно однакові шанси вийти у другий тур, згоден і Кочетков. Він пояснює це тим, що у Тимошенко рейтинг стабільний, Порошенко, за повідомленнями, що надходять з різних виборчих штабів, можуть «домалювати» 8-10% голосів. А ось з абсолютним на сьогоднішній день лідером усіх рейтингів Зеленським злий жарт можуть зіграти його виборці.

Політологи жартують, що, якщо буде погана погода, його прихильники на вибори можуть і не прийти. Втім, якщо хороша – теж, тому що поїдуть на шашлики.

«Зеленський попереду, але його електорат може побачити чергу на виборчій дільниці, піти на пиво і вже не повернутися голосувати, – вважає Кочетков. – У результаті ми досі не знаємо, хто вийде у другий тур».

Лідери і ризики

Ризик фальсифікації, наприклад, внаслідок масових підкупів, підтасовування або через банальну відсутність опломбованих боксів для перевезення бюлетенів, призведе до ланцюгової реакції у вигляді невизнання виборів легітимними. І це, на думку експертів, одна з головних небезпек.

«Якщо на якійсь виборчій дільниці починає перемагати «не той» кандидат, починається дестабілізація, зрив зрив виборів і підрахунку голосів, – наводить приклад політолог Олексій Гарань. – Може скластися ситуація, коли на ряді дільниць вибори визнають недійсними».

Експерт підкреслює небезпеку цієї проблеми, оскільки вибори повинні бути визнані суспільством, інакше це загрожує привести до запеклого протистояння між прихильниками різних політиків. І просто взаємними образами тут може не обійтися.

«Жоден з кандидатів не визнає не те що поразки, а навіть невиходу до другого туру, – стверджує Кочетков. – Нас чекають важкі часи і, цілком можливо, очікує протистояння. І це буде вже не просто Майдан, а значна загроза державності України».

Особливо гостро проблема оскарження результатів, на думку експертів, встане, якщо якимось чином у фіналі за крісло президента будуть боротися Порошенка і Тимошенко.

Штаби цих політиків працюють вже не просто на протистояння, а на повне знищення конкурента. І в результаті таких «розборок» країні прогнозують потрясіння, які за масштабами можна порівняти з Майданом 2014 року.

«Буде така запекла битва, що я навіть не уявляю, як в такому випадку зберегти державу», – констатує Кочетков.

Протистояння в парі Порошенко-Зеленський він вважає менш драматичним, але без істерії також не обійдеться.

«По всіх телеканалах будуть говорити, що російські танки вже рухаються вздовж наших кордонів і підбираються до Чернігова. А військові по десять разів на день будуть розповідати, що довіряють тільки головнокомандувачу Порошенко. Цю публічну армійську підтримку буде забезпечувати нещодавно призначений в РНБО полковник Кривоніс», – прогнозує Він.

У свою чергу Саакян вважає, що зараз йде боротьба не політичних поглядів, а боротьба за владу будь-якою ціною.

«В таких умовах провладний кандидат, щоб не звільняти своє крісло, буде готовий йти майже на все. Відповідно, це може бути використано для досягнення своїх стратегічних цілей», – стверджує він.

Менше зло

В черговий раз українцям доведеться обирати між поганим і дуже поганим сценарієм, вважають політологи, маючи на увазі, що жоден з лідерів передвиборної гонки не є ідеальним зразком президента, якого б хотіли бачити більшість співгромадян.

«Зараз маємо ситуацію, коли немає вибору, умовно кажучи, між добром і злом. Всі три лідера, м’яко кажучи, не ідеальні, – констатує Гарань. – Тому у другому турі будуть голосувати за менше зло».

Досі не визначилися за кого з кандидатів голосувати, практично всі експерти радять віддавати голос за одного з тих, хто займає топ-позиції в рейтингах. А за гідних, але повністю непрохідних політиків з мінімальними рейтингами голосувати вже на парламентських виборах, забезпечуючи їм місце у Верховній Раді.

«Все складається таким чином, що в першому турі ми не можемо дозволити собі голосувати за когось не з цієї трійки, а за того, хто видається більш гідним», – вважає Гарань, обґрунтовуючи це тим, що в умовах військової агресії політична невизначеність загрожує вкрай негативними для країни наслідками.

«У нас дійсно немає розкоші в першому турі вибирати того, кого хочеться, – погоджується Саакян. – Потрібно вибирати з того, що є. І вибирати найменше зло».

Що стосується другого туру, то політологи все ж сумніваються, що в ньому буде прізвище Порошенка. І за неофіційною інформацією в президентському штабі готуються підтримувати кандидата, що представляє, на думку оточення президента, найменшу небезпеку, і з яким можна буде спробувати домовитися. Приміром, про те, щоб новий глава держави не ініціював кримінальне переслідування своїх попередників. А також про збереження фінансових активів, отриманих нинішньою командою після 2014 року.

Природно, що сам Порошенко не буде публічно підтримувати когось у другому турі, якщо до нього не потрапить, але весь пропагандистський апарат його передвиборного штабу буде націлений на таку співпрацю.

За однією з таких версій, частина штабу готують до неофіційної підтримки Тимошенко. Хоча самі прихильники Юлії Володимирівни стверджують, що президентська команда буде робити ставку на несистемного Зеленського, мовляв, з людиною не з політики легше домовитися.

Як би там не було, експерти єдині в одному: 31 березня все ж потрібно прийти на виборчу дільницю і зробити вибір.