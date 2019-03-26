Революція з субсидіями: хто залишиться без допомоги і кому «подарують» 4 тисячі

В Україні за рік кількість субсидиантов скоротилося на 50%. Правила посилили, при цьому тим, хто все ще отримує «знижку» та економить на комуналці, дали можливість заробляти на енергоефективності.

OBOZREVATEL з’ясував, хто може отримати по 4 тис. на руки і як посилили правила.

Головне:

число субсидиантов скорочується через зростання доходів і посилення правил;

більшість субсидиантов – пенсіонери;

українці на заслуженому відпочинку, якщо витрачають менше нормативу, можуть зовсім не платити за комуналку з власного гаманця;

за сезон на субсидії можна заробити більше 4 тис. грн.

Чому знижується кількість субсидиантов і як вважають

У лютому 2018-го субсидії в Україні отримали 6,4 млн сімей, а в лютому цього року – всього 3,7 млн. За рік кількість сімей з комунальної знижкою скоротилося більш ніж на 50%. При цьому розмір субсидії як і в минулому, так і цього року коливається близько 1 тис. грн.

Де ж поділися інші 50% субсидиантов? Щоб розібратися в ситуації, йдуть порівняти правила надання пільги у лютому 2018-го і в лютому поточного року, а також розібратися, як змінився рівень доходів.

Отже, зарплати за цей період зросли на 19,4%, а пенсії – на 8,3%. Крім того, скоротили нормативи споживання газу, ввели обмеження щодо максимальної площі житла, з якою українці мають право претендувати на «комунальні знижки». Все це дозволило в результаті, не змінюючи формулу, скоротити число субсидиантов.

Також додалося ще одне правило: не можна мати борг по комуналці. Якщо раніше допускалася заборгованість за два місяці, зараз для того, щоб залишитися без допомоги, достатньо одного місяця прострочення.

Хто не отримує субсидію:

є будинок площею від 200 кв. м, квартира або від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не сплачували ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

У кожній конкретній сім’ї розмір знижки відрізняється. При цьому всім компенсують частину вартості комунальних послуг в межах нормативу (залежить від площі, кількості людей). І чим багатша субсидиант, тим менше ця «частина». Отже, формула розрахунку субсидій не змінювалася і, як заявляють у Кабміні, залишиться в такому вигляді і в майбутньому. Сукупний дохід сім’ї ділять на кількість людей. Після отриману суму ділять на 2, на прожитковий мінімум і множать на 15%.

Наприклад, якщо сім’я з трьох осіб має сукупний дохід у 10 тис. грн, її розмір субсидії порахують так: 3333 х 15% / (2 х 1853). В результаті отримаємо 0,134. Цю цифру потрібно помножити на сукупний дохід сім’ї. 10 000 х 0,134 = 1349 грн. Таким чином, сім’я сама може платити за комуналку 1349 грн. Якщо у платіжках приходить сума більша, то все інше покриє держава. Припустимо, що в сумі комуналка для такої сім’ї обходиться в межах соціальних нормативів рівно 2500 грн. 1349 грн повинні заплатити самі, а решту 1151 грн виділять з бюджету.

Але при цьому, якщо витратити менше нормативу і, наприклад, загальна сума в платіжках становитиме 2200 грн, з бюджету прийдуть всі ті ж 1151 грн. А сім’я зможе замість 1349 грн витратити всього 1049 грн (2200 — 1151).

70% субсидиантов – пенсіонери. Приміром, якщо пенсіонерка живе одна, отримує мінімальну пенсію 1497 грн, щомісяця вона повинна віддавати за комуналку 90 грн. І якщо витратити менше нормативу, за комуналку можна буде зовсім не платити усю суму покриє субсидія.

Субсидія по-новому: як заробити на монетизації

У середньому на рахунках українців (різниця між виділеної і витраченої субсидіями), з досвіду минулих років, залишалося близько 1,2-1,5 тис. на сім’ю. При цьому одна сім’я могла заощадити 5 тис. грн, а інша – 20 грн. Одна з переваг монетизації – в українців з’явиться стимул витрачати менше. І на такій економії можна буде заробляти.

Для прикладу OBOZREVATEL підрахував, скільки змогла б заробити на субсидії сім’я з трьох чоловік в столичній квартирі площею 70 кв. м з офіційним доходом 10 тис. грн в місяць, якщо б монетизація повноцінно діяла весь поточний опалювальний сезон.

Так, строго за нормативами платіжка за комуналку (без вивезення сміття та утримання будинку) повинна становити близько 2,4 тис. грн. При цьому більше тисячі гривень покриє субсидія, а обов’язковий платіж складе 1,4 тис. грн. Якщо така родина живе в утепленому будинку, економить воду і електроенергію, то споживання, як підрахували у Держагентстві енергоефективності, може бути приблизно на 30% менше. В результаті замість 2,4 тис. сім’я буде витрачати всього 1,7 тис. Щомісячна економія на субсидії буде досягати більше 700 грн, а за опалювальний сезон збереться 4,2 тис. грн.

Тобто якщо ефективно використовувати комунальні послуги, за сезон можна заробити відчутну суму. Причому чим більше економія, тим більше грошей можна отримати.