У Дніпрі біля банку напали на інкасаторів

У Дніпрі 26 березня, біля відділення «А-банку» на вулиці Титова, виник конфлікт між кількома молодими людьми і інкасаторами.

За попередньою інформацією, конфлікт виник із-за того, що троє молодих людей, що знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, обступили автомобіль інкасаторів. Далі молоді люди розбили одне з бічних дзеркал. Інкасатори, дотримуючись інструкції, поїхали на базу.

«Приїхавши на місце інциденту, патрульні побачили компанію хлопців, які знаходилися біля магазину навпроти. Виявилося, що саме ці молоді люди пошкодили автомобіль інкасаторів. Свою причетність молоді люди не заперечували, але розповіли іншу версію подій. За словами одного з хлопців, інкасаторська машина ледь не збила їх, коли вони переходили дорогу. Вони зробили зауваження водієві і, зіткнувшись з його хамством, відповіли тим же», — зазначають у виданні.

Патрульні провели первинний огляд молодих людей, ніяких заборонених речовин або предметів не виявили.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Хлопців доставили в райвідділ для з’ясування деталей події.