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У Києві патрульне авто влетіло в стовп, постраждала поліцейська

26.03.2019

У вівторок, 26 березня, приблизно о 06:00 в Києві на вулиці Юрія Іллєнка патрульний автомобіль потрапив у ДТП. Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Водій, який перебував за кермом поліцейської Toyota Prius вилетів з траси і врізався в електроопору. Під час аварії співробітниця поліції, яка сиділа на пасажирському кріслі, отримала травми нижніх кінцівок і була доставлена в лікарню, де їй надають необхідну допомогу. Згідно з попередніми даними водій машини просто заснув за кермом.

Скріншот: Facebook/Київ Оперативний

Фото: kiev.informator.ua

Відео: Facebook/Інформатор Київ

 

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