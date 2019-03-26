Екс-ватажок “ДНР” викрив у брехні втік у Росію СБУшника

Колишній співробітник СБУ Василь Прозоров, який втік до Росії, розповів про порятунок екс-ватажка “ДНР”, однак той заявив про брехню.

Він зазначив, що одного разу під час роботи в Україні врятував всі перше керівництво так званої ДНР.

“Є в Донецьку готель “Ліверпуль”. Приїжджає до мене в Маріуполь його власник, дуже Росію не любить. На передостанньому поверсі, каже, оселився Стрільців з Бородаєм і всім оточенням. Готовий, мовляв, організувати маячок на дах, щоб ви завдали удар і обезголовили всю ДНР. Повідомив Центр (Москви – ред) в першу чергу, потім у Київ. Там вже пішли переговори з військовими, думали “Точкою” бити. Розробили операцію в дрібницях, раптом дзвонить мені директор і каже: “Ви знаєте, з’їхали, в терміновому порядку”, – розповів Прозоров.

Однак сам колишній ватажок ДНР Ігор Стрільців написав у мережі, що не жив жодного дня в готелі “Ліверпуль”. Також він розповів і про колишнього прем’єр-міністра” ДНР Олександрі Бородае.