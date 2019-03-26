«Я практично з усіма олігархами спілкуюся» — Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спілкується з усіма, починаючи від вуличних радикалів, закінчуючи всіма політиками і олігархами.

Відзначається, що Арсену Авакову було задано питання щодо того, чи спілкується він з олігархами.

За словами глави МВС, він має спілкування практично з усіма українськими бізнесменами, але крім тих, хто знаходиться у Відні в укладенні (Дмитро Фірташ — ред. СВІТ).

Також Арсен Аваков підкреслив, що «немає нікого яскравіше, ніж бізнесмен Ігор Коломойський.

«Іноді ми обговорюємо події, пов’язані з війною, тому що для нас це хвора тема; іноді — події, пов’язані з міжнародними судами, які ми ведемо проти Росії, тому що він вважає себе частиною цієї війни», — розповів політик.