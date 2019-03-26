Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Я практично з усіма олігархами спілкуюся» — Аваков

26.03.2019

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спілкується з усіма, починаючи від вуличних радикалів, закінчуючи всіма політиками і олігархами.

Відзначається, що Арсену Авакову було задано питання щодо того, чи спілкується він з олігархами.

За словами глави МВС, він має спілкування практично з усіма українськими бізнесменами, але крім тих, хто знаходиться у Відні в укладенні (Дмитро Фірташ — ред. СВІТ).

Також Арсен Аваков підкреслив, що «немає нікого яскравіше, ніж бізнесмен Ігор Коломойський.

«Іноді ми обговорюємо події, пов’язані з війною, тому що для нас це хвора тема; іноді — події, пов’язані з міжнародними судами, які ми ведемо проти Росії, тому що він вважає себе частиною цієї війни», — розповів політик.

Читайте також:   Начальника управління освіти РДА в Києві підозрюють у зловживаннях на 1,2 млн
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *