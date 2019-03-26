Пушилин приїжджав? Мережа спантеличило свіже фото з Луганська

У мережі з’явилося свіже фото з окупованого Луганська, зроблена недалеко від так званого «будинку уряду». На фото показана червона килимова доріжка, яку розкатали по асфальтованій вулиці. А навкруги — порожнеча.

Фото в мережу виклали у Twitter. «Луганськ. Прямо зараз біля входу в Будинок уряду прямо по асфальту розкатали червону доріжку. Кого чекаємо так привітно?» — пише автор фотографії.

Інтернет-користувачі губилися в здогадах, кого в Луганську зустрічали з такою помпою.

«Пушилин приїжджав».

«Господарів з рашки чекають».

«Цікаво, що за пан приїздив».

«Мийка килимів. Дзвонити +0…».