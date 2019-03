Зонд Beresheet показав схід Сонця над Землею: неймовірне видовище

Beresheet зняв на відео з космосу схід Сонця над Землею.

Про це повідомила прес-служба компанії SpaceIL в Twitter, пише korrespondent».

Ізраїльський зонд Beresheet, призначений для місії на Місяці, зняв на відео схід Сонця над Землею.

Sunrise Video from #Beresheet ☀️ From the #spacecraft’s point of view. In the video, #earth can be seen the hiding #sun & then exiting the same shadow created by the Earth and the sun’s exposure. This process creates a kind of sunrise image! #IsraelToTheMoon @ILAerospaceIAI pic.twitter.com/y6IR80oz73

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) March 24, 2019

Спочатку зонд Beresheet розроблявся приватною організацією в Ізраїлі і був створений спеціально для конкурсу Google Lunar XPrize. Після завершення конкурсу переможця так і не визначили і розробники вирішили зібрати необхідні кошти і відправити апарат підкорювати Місяць.

Як наголошується, в даний час Beresheet успішно провів вже чотири маневру і зараз знаходиться на орбіті з апогеєм на відстані 405 тисяч кілометрів від Землі. Очікується, що на навколомісячну орбіту зонд вийде 4 квітня.

В даний час апарат здійснює місію, в рамках якої повинен досягти супутника Землі. Перший ізраїльський місячний зонд, названий Берешит, надіслав знімок Землі з відстані в 37 тисяч кілометрів. В космос він був виведений 22 лютого цього року.

Нагадаємо, що Місяць «огортає» земна атмосфера. Межі атмосфери набагато ширше, ніж передбачалося. Це команда астрономів виявила в ході нового дослідження.

У підсумку виявилося, що атмосфера Землі повністю охоплює Місяць, яка розташована від землі на відстані в 384 тис. км.

Китайський космічний апарат Чан’е-4, який 3 січня вперше в історії людства здійснив успішну посадку на зворотному боці Місяця, зробив панорамні знімки поверхні супутника Землі.

На основі отриманих даних дослідники провели попередній аналіз рельєфу місцевості, зокрема, поверхні Місяця навколо зонда. Знімки на 360 градусів були зроблені камерою, встановленою на верхній частині космічного зонда. Зображення були передані на Землю через супутник-ретранслятор Цюэцяо.

Також виявилося, що нічна температура на поверхні зворотної сторони Місяця нижче мінімальних значень, зафіксованих вночі на видимій стороні. Виявилося, що температура на поверхні Місяця опускається до -190 градусів Цельсія.

