NASA скасував історична подія: названа причина

Стало відомо, що NASA скасував вихід у відкритий космос двох жінок, призначений на 29 березня.

Все це сталося через те, що не знайшлося для них відповідного розміру скафандрів, пише Кореспондент.

Про це повідомляється на сайті відомства.

В агентстві відзначили, що після першого виходу в космос 22 березня астронавт Енн Макклейн зрозуміла, що їй більше підходить верхня секція скафандра середнього розміру.

При цьому до наміченого на 29 березня виходу можна встигнути підготувати тільки одну таку частину потрібного розміру, яку одягне астронавт Христина Кох.

Таким чином скориговані плани операції, і, як очікується, замість Макклейн в космос відправиться астронавт Нік Хейг.

Нагадаємо, 29 березня мав відбутися перший в історії вихід у відкритий космос з участю жінок-космонавтів. У рамках Місячника історії жінок Макклейн і Кох повинні були замінити сонячні батареї Міжнародної космічної станції.

При цьому з Землі польотом призначили керувати Мері Лоуренс, а за пульт управління космічною прогулянкою повинна була стати Джекі Кейги.

Нагадаємо, що NASA отримали «посмертну» панораму з Марса.

Торік зв’язок з марсоходом Opportunity була несподівано втрачена із-за величезного пилового урагану, що розбушувався на Червоній планеті.

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Технології

Через півроку численних спроб зв’язатися з ровером, NASA вирішила визнати його мертвим. Крім того Космічне агентство змогло отримати останні знімки з апарату, об’єднало їх фото та опублікувало отриманий результат у вигляді «посмертної» панорами.

Останній раз Opportunity був в Долині Наполегливості – саме її пейзаж зображений на останніх фото. Місцевість складається з системи глибоких западин, які спускаються на схід від краю кратера до його нижньої точки. Її протяжність становить приблизно два футбольних поля.

Панорама складається з 354 зображень, які Opportunity знімав з 13 травня по 10 червня. Ці фотографії об’єднують три різних фільтра, з якими знімає камера: перший концентрується на довжинах хвиль близько 753 нанометрів (ближній ІЧ), другий — на хвилях з довжиною 535 нм (зелений), а третій — на хвилях з довжиною 432 нанометра (фіолетовий). Нижні ліві кадри залишилися чорно-білими, так як «Оппортьюніті» не встиг сфотографувати з зеленим і фіолетовим фільтрами.

«Ця панорама показує, яким неймовірним інструментом дослідження і відкриттів був ровер Opportunity», – прокоментував знімки куратор NASA за рятувальної місії ровера Джон Каллас.

Нагадаємо, вчені виявили нову планету для переселення людей.

Як повідомляв Hyser, NASA зробила сенсаційне відкриття.

Також Hyser писав, що астронавти пішли з МКС у відкритий космос на 6 годин.