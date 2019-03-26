Стало відомо, коли Меган Маркл вийде з декрету: важлива дата

Меган Маркл не буде довго перебуває в декреті і буде виконувати покладені на неї обов’язки.

Зараз герцогиня готується до пологів. Про це пише «eg».

У найближчі кілька тижнів Меган Маркл вперше стане мамою. Нещодавно герцогиня офіційно пішла в декрет і майже не виходить у світ.

Подружжя досі приховують від громадськості стать малюка, проте шанувальники майже впевнені в тому, що у пари народиться дівчинка. Справа в тому, що під час своєї таємної поїздки в США Меган влаштувала вечірку на честь майбутньої дитини. Пізніше в Мережу потрапили фотографії оздоблення столу, який був оформлений в ніжних кольорах, так що велика ймовірність того, що Меган чекає дівчинку.

Також стало відомо, коли герцогиня вийде з декрету. Вона буде повністю присвячувати себе материнству всього півроку, а вже в жовтні вперше з’явиться на офіційному заході разом зі своїм чоловіком. Вона відвідає саміт молодих лідерів, який пройде в Лондоні.

«Гаррі підтримує Меган в розвитку її ролі в країні. Можливість співпрацювати з таким близьких її серцю справою — ідеальний крок. Якщо з дитиною все буде гаразд, це час добре підійде для першого виходу», — розповіли в оточенні Маркл.

Варто відзначити, що Меган Маркл навідріз відмовляється носити одяг для вагітних. При цьому було помічено, що чим більше живіт Меган Маркл ріс, тим більш явно вона ігнорувала одяг для вагітних. Жінка схильна думку модного спільноти, яка вважає одяг для вагітних жінок позбавленою смаку.

Meizu 16s отримає нову компоновку камери: з’явилися промо-фото

Технології

Починаючи з моменту, коли громадськість дізналася про вагітність Меган, вона виходила на публіку 75 разів в нарядах, загальна вартість яких склала приблизно $840 тисяч. Самим дорогим вбранням, у якому виходила вагітна Меган, виявилося сукня від американського бренду Oscar de la Renta вартістю більше $18 тисяч, а найдешевшим виявилося сукня з колекції H&M для вагітних за $50.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон готує Меган Маркл великий сюрприз.

Раніше Hyser повідомив, що Меган Маркл наділу знакова пальто з секонд-хенду.

Також Hyser писав, що Меган Маркл і принц Гаррі влетіли в копієчку.