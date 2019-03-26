Комаровський назвав препарат, який не можна поєднувати з антибіотиками

Комаровський розвінчав міф про користь популярного препарату.

Як повідомляє портал clutch.ua про це популярний український педіатр написав у своєму Instagram.

«Скажіть, доктор, які протиалергічні препарати слід використовувати разом з антибіотиками?» — запитали доктора Комаровського.

«Повинен зізнатися, що практика, коли рекомендують при використанні антибіотиків одночасно застосовувати протиалергічні засоби дійсно має місце бути. Насправді до медичної науки, до рекомендацій цивілізованої педіатрії, все це не має ніякого відношення», — відповів Комаровський.

«Дитина прийняв таблетку еритроміцину, і у нього з’явилася висипка»

«Уявіть собі, що у вашої дитини є алергія на антибіотик, назвемо його «еритроміцин». Дитина прийняла таблетку еритроміцину, і у нього з’явилася висипка. Ми побачили висип і скасували антибіотик. А тепер уявіть собі, що разом з еритроміцином ми прийняли таблетку протиалергічний засіб. До чого це призведе? До того, що алергія все одно буде, тільки ми помітимо її не після першої таблетки, а після п’ятої. Тобто дитина з’їсть п’ять разів більше ліків, які йому фактично протипоказано», — пояснив Комаровський.

Раніше повідомлялося, що Комаровський назвав помилку, яка може коштувати життя. Мова йде про те, як допомогти людині, яка поперхнувся або закашлявся. За словами Комаровського, закашлявшегося дитини або дорослого ні в якому разі не можна бити по спині.

«Дитина з’їсть п’ять разів більше ліків, які йому фактично протипоказано»

«Якщо людина може кашляти, значить, чужорідне тіло горло не перекрило, повітря все-таки проходить. Тим не менш, це чужорідне тіло від ваших ударів може поміняти своє положення і поміняти не в кращу сторону, поміняти так, що воно горло перекриє», — пояснив Комаровський.

Він також зазначив, що в такому разі найбільш ефективним способом очищення дихальних шляхів є саме кашель.

«Коли ви бачите, що хтось намагається вдарити людину по спині, кашляючих, ви повинні негайно вдарити по голові того, хто намагається вдарити по спині», — пожартував Комаровський.

«Цього ви повинні навчити своїх дітей, своїх мужів своїх бабусь і дідусів: людини, який кашляє, бити ніколи не можна!», — резюмував він.

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Суспільство

Нагадаємо, що Комаровський розповів про нюанси купання новонароджених.

Раніше Hyser повідомляв, що Комаровський дав поради батькам, як привчити дитину спати вночі.

Також Hyser писав, що Комаровський розповів про правила вибору молочних продуктів.