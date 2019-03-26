США успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету

На перехоплення були випущені дві протиракети.



Збройні сили США заявили про успішне випробування системи протиракетної оборони над Тихим океаном. Пентагон повідомив у понеділок ввечері, 25 березня, що мова йде про відображення удару міжконтинентальної балістичної ракети, випущеної з атола на Маршаллових островах.

На перехоплення були випущені дві протиракети наземного базування з військово-повітряної бази Ванденберг у Каліфорнії. Після того, як перша ракета вразила головну частину мішені, друга знищила той уламок, який її бортовий комп’ютер вважав найбільш небезпечним.

Агентство протиракетної оборони США (Missile Defense Agency) назвало минув випробування важливою віхою, вказавши, що тест такого ґатунку було проведено вперше.

За даними агентства, система ПРО спрацювала бездоганно.

Метою випробувань американське Міноборони назвало поширення ракетної техніки для відображення небезпек, що виходять, зокрема, від Північної Кореї, Ірану, Китаю та Росії.

В останні роки ВПС США виробляло різні випробування, цілий ряд яких зазнали невдачі.