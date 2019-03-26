Стало відомо, скільки французів зловживають спиртним

У країні запустили антиалкогольну кампанію.



Близько чверті французів, або близько 10,5 млн дорослого населення, вживають надмірну кількість алкоголю.

Про це свідчать дані Національного агентства з охорони здоров’я Франції, яке у вівторок, 26 березня, запустила антиалкогольну кампанію.

Кампанія отримала гасло “Ваше здоров’я – максимум дві склянки на день, але не кожен день”. Рекламний ролик з таким слоганом буде транслюватися до 14 квітня на національних та іноземних каналах, а також онлайн-платформах і в соціальних мережах.

У зв’язку з кампанією агентство повідомило, що алкоголь є причиною смерті 41 тисяч французів щорічно.

Майже чверть французів у віці від 18 до 75 років стверджують, що вони споживають алкоголь у кількості, що перевищує безпечні контрольні показники, встановлені експертами в травні 2017 року.