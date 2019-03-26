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Стало відомо, скільки французів зловживають спиртним

26.03.2019

Стало известно, сколько французов злоупотребляют спиртнымУ країні запустили антиалкогольну кампанію.

Близько чверті французів, або близько 10,5 млн дорослого населення, вживають надмірну кількість алкоголю.

Про це свідчать дані Національного агентства з охорони здоров’я Франції, яке у вівторок, 26 березня, запустила антиалкогольну кампанію.

Кампанія отримала гасло “Ваше здоров’я – максимум дві склянки на день, але не кожен день”. Рекламний ролик з таким слоганом буде транслюватися до 14 квітня на національних та іноземних каналах, а також онлайн-платформах і в соціальних мережах.

У зв’язку з кампанією агентство повідомило, що алкоголь є причиною смерті 41 тисяч французів щорічно.

Майже чверть французів у віці від 18 до 75 років стверджують, що вони споживають алкоголь у кількості, що перевищує безпечні контрольні показники, встановлені експертами в травні 2017 року.

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