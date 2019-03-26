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В. о. начальника ГФС в Запорізькій області обзавівся Porsche і дачею біля моря

26.03.2019

Валерій Манько

В. о. начальника головного управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області Валерій Манько отримав в минулому році 75,7 тисяч гривень доходів. Згідно декларації чиновника, він придбав автомобіль Porsche Cayenne і садовий (дачний) будинок біля Чорного моря в Одеській області.

Також Манько володіє автомобілями FIAT Linea 2007 року
випуску та купленим в 2018 році за мільйон гривень Porsche Cayenne 2013 року
випуску.

У власності чиновника куплений в 2018 році за 366,37
тис. гривень садовий будинок (172 кв. м) в курортному селі Нова Дофиновка Одеської
області. Крім того, співробітник ГФС користується належить місцевим сільради
земділянкою (161 кв. м).

Сам Манько зареєстрований в квартирі Клавдії Манько (59,6
кв. м) в Одесі і розпоряджається належними Миколі Казакуце двома
земельними ділянками (22 тис. кв. м і 15,3 тис. кв. м) в Холодній Балці
Одеської області.

Також чиновник орендує квартиру площею 46 кв. м в
Запоріжжя. Готівкою Манько задекларував готівкою $84 тис. і 120 тис.
гривень.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Наталія Хорунжа, головний спеціаліст Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК), придбала в столиці квартиру за 1,345 млн грн.

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