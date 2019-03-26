Росіяни бездарно використовували зрадника з СБУ Прозорова – Казанський

Абсолютно не здивований історією з СБУшным зрадником Прозоровым. Якщо у нас розвідкою рулить Семочко, то можна уявити, що твориться рівнем нижче. Впевнений, що це не останній випадок і таких иудушек в СБУ ще багато.

Дивує, наскільки бездарно росіяни виступили в інформаційному плані. Озвучили якісь прострочені фейки, багаторазово пережовану жуйку 2014 року, про «таємні в’язниці СБУ», «криваві тортури» в «катівнях хунти», «збитий українцями» Боїнг» і т. д. Вся ця нав’язлива муть давно вже нікого не чіпає.

Зрозуміло, що ніякої віри зрадникові все одно не буде (навіть в РФ). Особливо такого, як Прозоров – у нього на обличчі все написано. Але могли б вигадати і щось пооригінальніше. Ну смішно ж цих розіп’ятих бабусь п’ять років тягати.