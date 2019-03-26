У Британії члени уряду пішли у відставку через Brexit

Країна намагається вийти з глухого кута.



Три члена уряду Британії заявили про відставку через незгоду з політикою прем’єр-міністра Терези Мей по виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit).

Сказано, що у відставку подали заступник міністра у справах бізнесу і промисловості Річард Харрінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і заступник міністра охорони здоров’я Стів Брайн.

Пізно ввечері в понеділок, 25 березня, британська Палата громад проголосувала за те, щоб в середу, 27 березня, провести голосування за варіантами виведення з глухого кута ситуації з Brexit.

24 березня прем’єр-міністр Британії Тереза Мей провела термінове кризовий нараду з представниками правлячої Консервативної партії. Нараду скликали через інформації про можливу змову в британському уряді.

22 березня лідери ЄС на саміті в Брюсселі домовилися, що, якщо наступного тижня британські депутати переглянуть своє попереднє рішення і візьмуть угода про умови Brexit, дата виходу Британії з ЄС буде відсунута на 22 травня. А якщо Палата громад не зможе проголосувати або в третій раз відхилить угоду, Сполучене королівство отримає час до 12 квітня, щоб вибрати, як воно буде діяти. До 12 квітня у Великобританії залишиться також право взагалі відмовитися від виходу з ЄС, відкликавши свою заявку з цього приводу.