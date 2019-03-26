За що і як вбили В’ячеслава Чорновола

Він говорив: «Це наша держава. Не можна, щоб воно дісталася шахраям»

Голова Народного Руху України (НРУ) В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули 25 березня 1999 року в автокатастрофі.

У цьому році виповнилося 20 років з дня загибелі В’ячеслава Чорновола, засновника Руху. Вбитого 25 березня 1999 року в інсценованої катастрофи.

Нагадаємо читачам про «справу Чорновола», яке старанно ховають» при всіх владах: при Кучмі, при Ющенку, при Януковичі і при Порошенко.

Особливо відзначимо, що Юрій Луценко двічі мав можливість проявити політичну волю і настояти на розслідування (розкриття) вбивства в’ячеслава Чорновола — як міністр внутрішніх справ і як генпрокурор. Але старанно уникнув цього — як і розслідування низки інших резонансних вбивств українських політиків; вбивств, за якими “стирчали вуха” російських спецслужб. Це до питання про те, на кого насправді працює негідник і зрадник Юрій Луценко.

Представляємо увазі наших читачів найбільш цікаві, на наш погляд, матеріали на цю тему.

Голова Народного Руху України (НРУ) В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули 25 березня 1999 року в автокатастрофі. Toyota, в якій вони знаходилися, зіткнулася з груженным КамАЗом на 5-му кілометрі траси Бориспіль-Золотоноша. В ході слідства було встановлено, що В’ячеслава Чорновола після ДТП добивали кастетом.

Про те, як це було.

ДОВІДКА: 25 березня 1999 року, близько половини дванадцятої ночі, на 55-мкилометре автодороги Бориспіль — Золотоноша (Бориспільський район Київської області) автомобіль «Тойота Коррола» (номерний знак 039-09КА), в якій знаходився Ст. Чорновіл, рухаючись у бік Борисполя, врізався в КамАЗ-55102 (номерний знак 84-49 ДНТ) з автопричепом. Знаходилися в іномарці водій Євген Павлов і лідер НРУ В’ячеслав Чорновіл загинули. Сиділи в кабіні вантажівки Чернецький, Шолом і Куделя не постраждали. До Чернецькому у слідства питань немає, а Куделя є фігурантом кримінальної справи за фактом загибелі Чорновола. В якості запобіжного заходу йому була обрана підписка про невиїзд.

Необхідне пояснення

Фактично до розпаду СРСР, і з самого моменту проголошення незалежності України В. Чоновіл перебував під постійним ковпаком спецслужб. Як сьогодні відомо, керівник виборчого штабу Ст. Чорновола на президентських виборах-1991 Петро Лелик на час виборів, тобто в 1991 році, він був офіцером діючого резерву — ОДР ГРУ ГШ ЗС СРСР (і одночасно «правою рукою» Чорновола). А Леонід Михайленко, активний член «банди перевертнів» (вона ж «банди Гончарова» — «А»), а також сам ватажок банди Ігор Гончаров були вхожі в штаб Руху і мали там безліч знайомих.

Відомо, що Л. Михайленко, обретавшийся в штабі Руху під легендою «ярого рухівця», дав «наводку» на жінку-касира бухгалтерії Руху. Вона, перебуваючи в Києві перед черговою поїздкою до Львова з грошима, жила у псевдо-«рухівця» Михайленко на квартирі, поки Гончаров І. та К. Михайленко не домовилися з нею про «здачу каси» під виглядом того, що її нібито пограбували бандити. Після цього в 1998 році Л. Михайленко пішов з Руху і опинився… в передвиборному штабі кандидата в Президенти Євгена Марчука.

Ще епізод: ввечері 15 січня 1994 року зник Михайло Бойчишин, секретар Руху, заступник голови партії Ст. Чорновола. Він відповідав і за фінанси партії. Він вийшов із приміщення Секретаріату НРУ по бульвару Шевченка, 37/122 в Києві і як у воду канув. У знайомих у М. Бойчишина значився ватажок «банди перевертнів» Ігор Гончаров; зокрема, відомо, що він допомагав Бойчмшину обмінювати валюту (Гончаров курирував міняв-«валютників» під універмагом «Україна», що на площі Перемоги в Києві).

Основним «обмінника» у Бойчишина був валютник, пізніше задушений Гончаровим (цей епізод проходить в матеріалах справи «банди Гончарова»). Цей епізод відомий правоохоронцям, що займається розслідуванням «банди перевертнів», але цей період життя підполковника Гончарова так і залишився не «розробленим».

Сьогодні з достатнім ступенем впевненості можна стверджувати, що групи Пукача і Гончарова — фактично «ескадрони смерті», загони для позасудових розправ за вироком якоїсь однієї структури, активно «працювали» і по РУХу. Так що шансів вціліти у В. Чорновола було мало…

Дуже цікаві в цьому контексті свідчення «перевертня» Лисенка на суді, який заявив, що Гончаров працював в СБУ, а не в МВС. На запитання судді, чи впевнений підсудний у своїх словах, Лисенко відповів, що впевнений, бо працював у МВС кадровиком, всіх знав і помилитися не міг…

18 березня 2007 року генеральна прокуратура України отримала результати незалежної експертизи з Польщі, яка підтвердила версію нещасного випадку. Народні депутати (в минулому — члени НРУ Ярослав Кендзьор та Іван Стойко заявили, що в ході слідства на голові Чорновола були зафіксовані сліди від удару кастетом. Тарас Чорновіл дав згоду на ексгумацію тіла свого батька, після чого Генеральна прокуратура оголосила, що взяла могилу його батька під охорону. У ніч на 2 червня 2011 року ГПУ ексгумувала тіло Чорновола В..

Лютий 1997 року. Мер Одеси Едуард Гурвіц і лідер Руху В’ячеслав Чорновіл під час поїздки в Грозний на інавгурацію тодішнього президента Ічкерії Аслана Мосхадова. Фото: Павло Пащенко.

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Загибель В’ячеслава Чорновола була невипадковою

Виконавці не знали про плани організаторів аварії

— Микола Леонідович, більшу частину життя ви пропрацювали в органах внутрішніх справ, а після звільнення з міліції вступили в Народний рух України. Крім того, на момент загибелі В’ячеслава Чорновола ви були членом Центрального проводу Народного руху України та головою Київської обласної організації НРУ…

— Абсолютно вірно. Після загибелі Чорновола НРУ прийняв рішення створити групу, яка повинна була провести незалежне розслідування загибелі лідера партії. Ну а оскільки я мав досвід роботи в правоохоронних органах, мене попросили очолити цю групу.

— Ви стверджували, ніби маєте вагомими доказами того, що загибель лідера НРУ була невипадковою. Правоохоронні органи так і не скористалися зібраної вами інформацією?

— На жаль, у 1999 році слідство розглядало тільки одну версію того, що сталося, яка свідчила, що зіткнення КамАЗа і «Тойоти» (в іномарці і знаходився Чорновіл. — Прим. авт.) відбулося з вини водія легковика. У результаті кримінальну справу за фактом загибелі голови НРУ закрили. А порушили її знову лише після помаранчевої революції.

— Сьогодні ви обіймаєте посаду заступника міністра внутрішніх справ, та Юрій Луценко запропонував вам курирувати розслідування у справі про загибель В’ячеслава Чорновола. Як просувається робота? Що нового вдалося встановити?

— Безпосереднє розслідування справи здійснює слідчий, а я йому допомагаю. Треба віддати належне колегам: вони долучили до справи всі матеріали, які я зібрав ще в 1999 — 2000 роках. — Наскільки пам’ятаю, тоді ви задумалися над тим, чому 25 березня 1999 року злощасний КамАЗ виїхав з Александрополя Солонянського району Дніпропетровської області о 12 годині 30 хвилин. Адже зазвичай, збираючись в далеку дорогу (фура нібито йшла на Волинь), водії виїжджають рано вранці. Тим більше машину підготували до відправки ще 24 березня. Ви вважаєте, шофер вантажівки Володимир Куделя знав про те, що в 23 години В’ячеслав Чорновіл буде проїжджати по Бориспільській трасі, і планував опинитися там в потрібний час? — Я не думаю, що водій був у курсі, що відбувається. Судячи з усього, він просто одержав від керівництва КСП ім. Б. Хмельницького (саме цьому підприємству належить КамАЗ) розпорядження виїхати о 12 годині 30 хвилин. От і все.

— Ви вважаєте, керівництво колгоспу знало, що на Чорновола готується замах?

— Я не маю права розголошувати таємницю слідства. Скажу тільки, що люди, які організували вбивство лідера НРУ, не збиралися посвячувати у власні плани «пішаків». Вони цілком могли домогтися свого і шляхом шантажу начальства агрофірми. Погодьтеся, майже на будь-голову КСП при бажанні можна знайти компромат. В результаті наляканий чоловік зробить все, не ставлячи зайвих питань.

На відеокасеті були записані одкровення міліціонерів

— Після загибелі Чорновола ходили чутки про те, що його вбивство організували «орли» екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка…

— У зв’язку з цим можна згадати про міні-відеокасеті, яку хтось підкинув у Верховній Раді Євгену Марчуку. На записі чоловік у чорній масці повідомляв про те, що є співробітником спецпідрозділу міліції, якому доручили організувати вбивство В’ячеслава Чорновола. Він також стверджував, ніби дехто з його колег попередив водія Удовенко (в той нещасливий день він і Чорновіл перебували у відрядженні в Кіровограді, а ввечері на різних машинах поверталися до столиці. — Прим. авт.), що він повинен відстати від іномарки Чорновола. Однак відеокасету визнали підробкою і до справи не долучили.

— Але ж Удовенко дійсно підійшов до місця аварії, коли В’ячеслав Чорновіл уже був мертвий!

— Так, і цей факт також говорить про те, що в 1999 — 2000 роках розслідуванням справи про вбивство Чорновола займалися формально.

— Під час першого розслідування водій вантажівки Володимир Куделя стверджував, що на місце ДТП він потрапив тому, що проїхав поворот на дорогу Харків — Київ. Потім нібито побачив знак «Проїзд вантажним транспортним засобам заборонено» і вирішив розвернутися. В той момент в нього врізалася «Тойота Коррола». Ви ж тоді стверджували, що, прибувши на місце аварії за годину до трагедії, водій зупинив КамАЗ на трасі, а коли помітив наближення «Тойоту», проїхав кілька метрів і почав розвертатися.

-Хто, на вашу думку, наказав Володимиру Куделе очікувати іномарку Чорновола?

— Є версія, що зупинитися на трасі о 22 годині Володимиру Куделе наказали ще в КСП. У призначений час до нього в кабіну підсів незнайомець зі зброєю, який спочатку наказав водію набрати швидкість 15 км/годину, а потім оголосив, що машину необхідно розвернути. Після ДТП цей незнайомець негайно залишив місце злочину.

— Наскільки мені відомо, ще в 2000 році ви намагалися відновити деталі ДТП, використовуючи свій досвід роботи в міліції і комп’ютер. А нещодавно джерела в органах внутрішніх справ повідомили мені, що фахівці нарешті провели повноцінну експертизу аварії. Чи збігаються ваші висновки з висновками експертів чи є відмінності?

— Відмінності мінімальні. Але повідомити результати експертизи я вам поки не можу — не маю права.

Шансів на порятунок у водія та пасажира легковика не було

— Тоді розкажіть про те, що вам вдалося з’ясувати в 2000 році. Яка була ширина траси, довжина КамАЗа? Був шанс у водія «Тойоти» Павлова уникнути аварії?

— Ширина траси — 7,6 метра, ширина обох узбіч — 7, 5 метра (однієї — 4, другий — 3,5). Довжина КамАЗа з причепом — 15 метрів, а довжина «Тойоти» 4,1 метра. При цьому швидкість іномарки була приблизно 120 км/год, дуга розвороту вантажівки — 20 метрів. Зазначу, що під час встановлення обставин ДТП ми використовували точно такий же КамАЗ і з’ясували: для того щоб розвернутися (за умови, що він стояв), йому потрібно було 22 — 44 секунди. Якщо ж вантажівка рухався зі швидкістю 15 км/год, на розворот йому треба було не більше 4 секунд. — Простіше кажучи, при бажанні Володимир Куделя міг встигнути розвернутися до зіткнення з «Тойотою»? — У нього вистачало часу, щоб розвернутися чотири рази! І, відповідно до нашого експерименту, він мав помітити світло фар іномарки вже за 1100 метрів!

— Вам вдалося відновити момент зіткнення?

— Звичайно. Водій легковика Павлів повинен був побачити стоїть КамАЗ в дальньому світлі фар за 280-300 метрів. Вантажівка почав рух, «захопив» узбіччя і набрав швидкість. А через 4 — 5 секунд (до зіткнення залишалося 133 метри) водій іномарки переключився на ближнє світло фар і побачив КамАЗ, що рухався у бік Борисполя. Що залишалося робити Павлову? Він приготувався до обгону, практично не знижуючи швидкості. Але вже через дві секунди зауважив, що фура розгортається, займаючи праву проїзну частину і перетинаючи осьову лінію.

— Невже водій Чорновола не зміркував, що КамАЗ перекриває йому дорогу?

— Відстань не дозволяло зрозуміти, що відбувається. Він оцінив ситуацію тільки через секунду, коли під’їхав ближче.

— І навіть не спробував уникнути зіткнення?

— Можливо, Павлов хотів об’їхати вантажівку зліва, але фура вже відрізала йому цей шлях і зупинилася. Простіше кажучи, у водія Чорновола вже не було часу думати і маневрувати. Йому залишалося лише «врізати» по гальмах. Після чого машина пішла юзом і протаранив КамАЗ.

— А якби фура не зупинилася і продовжила рух?

— Тоді, думаю, у знаходилися в «Тойоті» Павлова і Чорновола, з’явився б шанс на порятунок.

Іван Шолом занадто багато говорив

— Мене цікавить ще одне питання. Крім Куделі в Камазі знаходилися ще дві людини. Один з них, головний інженер КСП Чернецький, міцно спав і прокинувся вже після аварії. Хоча особисто мені не зрозуміло, як можна було не прокинутися в момент зіткнення. Другий пасажир, робітник КСП Іван Шолом, спав. Невже ці люди не повідомили органам під час першого слідства про незнайомця зі зброєю?

— За словами Куделі, Шолома та Чернецького, напередодні аварії вони пили спиртні напої. І судячи з усього, Чернецький був п’яний як чіп і справді міцно спав. А Іван Шолом загинув за загадкових обставинах ще в 2000 році. — Тоді, я пам’ятаю, ви говорили, що друзі і близькі Шолома стверджують, ніби його отруїли…

— Відповідно до офіційної версії, 42-літній Іван Шолом помер від інфаркту. Але він ніколи не скаржився на болі у серці! Відомо, що напередодні смерті до нього приїжджали якісь незнайомці і про щось з ним довго розмовляли. А коли вони виїхали, чоловік помер.

— Можливо, Іван Шолом кому-небудь розповідав, як насправді загинув В’ячеслав Чорновіл?

— Слідству відомі люди, з якими він розмовляв на цю тему.

— Нещодавно провели ексгумацію останків Івана Шолома. Що з’ясували фахівці? Він дійсно помер від отрути?

— Я вже пояснював, що не маю права розголошувати таємницю слідства. Але можу сказати, що відразу після смерті експертизи ніхто не проводив. Висновки про смерть Івана Шолома від інфаркту зробили на підставі історії хвороби (і це при тому, що, за словами родичів, він був абсолютно здоровий), яка згодом була втрачена». Більш того, відомо, що, коли він вмирав, у нього з рота йшла піна.

Чому «прибрали» лідера НРУ?

— Виходячи з усього можна зробити висновок, що В’ячеслав Чорновіл загинув не випадково і що замах на нього планували і організовували працівники міліції, які, судячи з усього, виконували вказівки вищого керівництва. Але який сенс був, наприклад, екс-міністра МВС Кравченка вбивати В’ячеслава Чорновола?

— Справа В’ячеслава Чорновола можна порівняти зі справою Георгія Гонгадзе. Лідер НРУ був незручний чинної у той час влади. Був безкомпромісною людиною, не брав хабарів…

ДОВІДКА: Микола Степаненко — колишній співробітник правоохоронних органів, звільнився в 1991 році. З В. Чорноволом познайомився в 1996-му, тоді ж вступив в НРУ і незабаром був обраний головою Київської обласної організації. Після загибелі Чорновола В. очолив слідчу комісію НРУ. У 2005-му повернувся в МВС — помічником міністра Юрія Луценка. Але вже через рік звідти звільнився і продовжив розслідування загибелі лідера Руху самостійно. Написав книги «Майже все про загибель Чорновола В. М.».

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Таємниці вбивства Чорновола: хто організував вбивство і хто «валив» його розслідування

«- А що це за історія з кастетами, якими нібито добивали Чорновола і його водія Павлова? Інформація була озвучена кілька місяців тому, і з тих пір — тиша.

— У 2006 році один з працювали по цій справі експертів звернув мою увагу: з висновку судово-медичної експертизи видно, що на голові Чорновола сліди чотирьох ударів. Якби машина котилася з обриву — це ще можливо. Але «тойота» врізалася і зупинилася. Тобто міг бути один удар. Максимум — два. Але ніяк не чотири. Тому експерт прийшов до висновку, що Чорновола і Павлова добивали. Ми тоді не розповсюджували цю інформацію — була загроза для життя експерта. Але потім, коли справа стали відверто спускати на гальмах (і навіть вести до закриття), цей експерт разом з колишнім керівником слідчої бригади Павлом Дембицьким проявили принциповість. У Генпрокуратурі відбулася нарада, на якій експерт виклав свої аргументи, чому він вважає, що Чорновола добивали. І сказав: якщо будете доводити, що це не так, я виношу питання на міжнародну наукову конференцію. Потім хтось із прокуратури злив цю інформацію народним депутатам Кендзьору і Стійко, а вони розповіли пресі. І вже тоді у Генпрокуратурі були змушені визнати, що такі підозри є, а для їх перевірки потрібно провести ексгумацію обох тел.

В страхітливій версії про добиванні Чорновола і Павлова кастетами ми побачили деяку розбіжність. У машині було троє людей! Прес-секретар Чорновола Дмитро Паламарчук на момент аварії спав на задньому сидінні. Але ж загадкові вбивці цього знати не могли! В такому разі, чому вони, добивши передніх пасажирів, не чіпали свідка (дай бог йому здоров’я), який теоретично міг бачити, що КамАЗ розвернувся прямо перед носом «тойоти»? Неув’язочка виходить. Якщо прибирати, то всіх, щоб напевно. Микола Степаненко пояснив це так. Дмитро Паламарчук від удару скотився на підлогу і лежав без свідомості між передніми і заднім сидінням. Швидше за все, вбивці його або не побачили (хоча теоретично, повинні були знати, що в машині знаходиться троє людей), або просто до нього не дотягнулися. Задні дверцята «тойоти» були заблоковані, і подъехавшим через кілька хвилин Геннадія Удовенка та Андрію Ницою (на той момент — керівник апарату НРУ) разом з охоронцем довелося вибивати їх монтуванням, щоб витягнути пораненого Паламарчука. Загалом, хлопцеві крупно повезло двічі. Перший раз — у момент аварії, другий — під час «зачистки».

Н.Степаненко: Я багато чого вам не можу сказати і не скажу. Бо якщо скажу, ви завтра надрукуєте, а післязавтра будуть трупи. Я на сьогоднішній день знаю прізвища людей, про яких не кажу навіть слідчій групі: якщо ця інформація десь просочиться, їх просто приберуть

«Скрізь фігурує Литвин»

— …Після відомого наїзду Миколу Мельниченка Володимира Литвина, Народна партія розповсюдила заяву, в якій говориться, що вбивства Гонгадзе і Чорновола — ланки одного ланцюга і причетна до них не тодішня влада, а ті, хто збирався цю владу дискредитувати, послабити позиції Кучми і «розчистити політичний простір для Віктора Ющенка». Як ви це прокоментуєте?

— Навіть мови бути не може. Згадайте все, що було написано з приводу загибелі Чорновола в 1999 році. Версія випадкового ДТП виходила від людей Кучми, від Юрія Кравченка, тобто від влади, і ще — з боку Юрія Костенка. Але ні Костенко, ні хто-небудь інший не могли організувати це злочин. Вони могли бути зацікавлені в загибелі Чорновола: занадто багатьом, навіть в Русі, він стояв поперек горла. Але здійснити таке вбивство їм було не під силу. Що, хтось з рухівців міг дати вказівку начальнику УВС Кіровоградської області Миленину стежити за Чорноволом? Маячня.

— А при чому тут рухівці? У нинішніх можновладців, для яких, за версією Народної партії, «розчищалося політичний простір», були досить впливові покровителі.

— Але керувати підрозділами МВС і розвідкою можна було тільки з самої верхівки! Без Кравченко цього зробити не могли. А Кравченко міг послухати тільки Кучму. І нікого більше. А щодо Литвина… Скажу так: Литвин, будучи главою кучмівської адміністрації, мав відношення до всіх справах, які в той час відбувалися. Пряме, непряме, опосередковане — як хочете називайте. І у справі Гонгадзе, і у справи Чорновіла — його прізвище в матеріалах слідства фігурує не один раз. І не тільки там. Можна, наприклад, задатися питанням: що хотів Кравченко від Литвина за день до того, як його вбили? Напередодні своєї загибелі він дзвонив Володимиру Михайловичу 11 разів. Так що пан Литвин може заявляти все що завгодно… Але і по Чорноволу, і за Гонгадзе, і Кирпу, і по Кравченко — всюди є його сліди.

«Це справа не потрібно Ющенко»

— Хто, на вашу думку, сьогодні більш всього не зацікавлений в об’єктивному розслідуванні загибелі Чорновола?

— Перш за все люди, які замовляли і організовували це злочин. Потім група, яка блокувала розслідування. Спочатку заступник міністра Штанько, потім — Коляда. Природно, ці люди не можуть бути зацікавлені в тому, щоб справу було об’єктивно доведено до кінця. Але в першу чергу це, звичайно, Кучма. Він як президент відповідає за все, що тоді діялося.

Хоча я на сто відсотків впевнений, що Кучма не давав прямої вказівки знищити Чорновола. Він міг сказати Кравченко: «Юра, ну скільки можна? Пора з цим Чорноволом щось вирішити». А «вирішити» — це ж не обов’язково вбити, чи не так? Або згадаймо того ж Марчука, який знав про підготовлюване вбивство. У нього була плівка, він цього не заперечує, що є протоколи допитів. Марчука можна притягати до відповідальності тому, що він приховав плановане злочин. А це — співучасть. Так маса людей забруднений в цій справі!

— Але ці люди не мають зараз важелів, навряд чи від них щось залежить. Хто конкретно гальмує розслідування?

— Безпосередньо генеральний прокурор. Він може поставити справу на контроль. І дати вказівку допитати, наприклад, заступник міністра МВС Петра Коляду. Того самого, хто на момент вбивства Чорновола був першим заступником Едуарда Фере — керівника апарату міністра Кравченка, а влітку 1999 року став начальником слідчого управління.

Саме Коляда і Штанько могли дати вказівку слідчому в 1999 році вести справу тільки в напрямку випадкового ДТП. А в 2001 році, коли було повторне розслідування, він (як і зараз) був заступником міністра внутрішніх справ і начальником Головного слідчого управління, яким повністю підпорядковувалося слідство. А значить, він повинен нести відповідальність за якість розслідування. У тому числі за липові експертизи 2001 року і по Шолому, і з місця події, і по подушках безпеки. Але хто стоїть за спиною Коляди? Хто його призначив заступником міністра внутрішніх справ одразу після інавгурації президента? Ющенко Віктор Андрійович!

— Я перепрошую, а хіба Ющенко не зацікавлений у тому, щоб справа була розслідувана?

— Звичайно, ні! Коли я прийшов в Секретаріат президента до начальника головного управління з питань правоохоронних органів), моєму старому знайомому, він сказав: «Миколо, я тебе знаю вже тридцять років, кинь ти цю справу. Воно не потрібно тобі воно не треба Ющенку». …Ось ви мені скажіть: чому в 2005 році при нашому помаранчевому президента ми так і не раскрылиубийство Чорновола? Хто повірить, що при бажанні глава держави не може домогтися об’єктивного розслідування будь-якої справи?

«Луценко нічого не міг»

— Це я якраз хотіла вас запитати.

— Тому що будь-яка справа — Чорновола, Гонгадзе, Кравченка, — якщо розкрутити їх повністю, автоматично «зачепить» і Ющенка. Ні, він не брав у цьому участі. Але дуже схоже на те, що він і Кучмі, і всім, хто був поруч з ним, гарантував недоторканність. І виконав це. Яким чином? Дуже просто — він призначив на ключові посади в силові відомства людей, які не допустили б ніяких неприємностей для Кучми і його оточення. Коляду призначив заступником міністра внутрішніх справ. Він що, не знав, хто такий Коляда і чим він займався при Кучмі?

Генпрокурором, Медведько зробив, а той, у свою чергу, понапризначав собі заступників, які сиділи на тих же стільцях при Кучмі. Тільки ми в 2005 році почали заново розслідувати, а Шокін заявляє: я знаю цю справу, це було випадкове ДТП. І пішли слідчим щось на кшталт темників — як керівник слідчої бригади повинен реагувати на що з’являються докази. Я в 2005-му прийшов у МВС помічником міністра. Ви думаєте, можна було розраховувати на об’єктивне розслідування, коли заступник міністра сидів Петро Коляда?

— Але там був ще й Луценка…

— А Луценко нічого не міг зробити. Відкрийте кримінально-процесуальний кодекс. Луценко не має права як міністр дати вказівку по кримінальній справі, провести слідчі дії і так далі. Це може зробити тільки його заступник — начальник Головного слідчого управління. Якщо на цій посаді сидить людина Кучми, жодна кримінальна справа він не допустить до суду. Міністр може лише радити. Наприклад, я написав, кого треба взяти в слідчо-оперативну групу з розслідування загибелі Чорновола. Ви думаєте, їх взяли? Луценко наклав резолюцію. А кого призначати туди, вирішував Коляда.

Дефіцит політичної волі

— Ваш прогноз: справа Чорновола буде розкрито?

— Думаю, швидше за все, обрізають вихід на замовників (власне, у справі Кравченка він вже обрізаний) і обмежаться виконавцями. А справу передадуть у суд. Але намагатимуться затягнути його як можна довше. Щоб за цей час втратили свою цінність докази, щоб менше цікавився народ, щоб людям це все набридло, як навязшая в зубах жуйка.

— Будь ласка, по пунктах: що потрібно для того, щоб справа все-таки було розслідувано до кінця?

— Пункт перший і останній. Потрібна воля і сила президента, який візьме справу на контроль. Це дуже просто: слідчо-оперативною групою складається план, затверджується в Генпрокуратурі, а далі контролюється по ходу його виконання. Якщо за цим планом визріває, що потрібно допитати генерала, то керівник оперативно-слідчої групи повинен знати, що генпрокурор дав добро, і цього генерала можна допитувати.

А якщо він знає, що генерал працює начальником служби безпеки, наприклад, фірми «Рошен», і, торкнувши його, ризикуєш завтра отримати по морді, слідчий ніколи на це не піде, їх так привчили. Не може пересічний слідчий в нинішніх обставинах чіпати цих генералів. Якщо б дозволили їх своєчасно допитати, вже вийшли б на організаторів злочину. …Ну а все інше додасться. Керівник слідчої бригади достатньо кваліфікований.

Слідчі дії в основному проведені. Тепер потрібна цілеспрямована робота. Тобто головне, повторюю, наявність політичної волі. Якою, на жаль, немає. І не буде вже при цьому президентові. Після того як я в 2006 році під час відкриття пам’ятника Чорноволу відловив Ющенко, розповів про хід слідства і запитав, коли ж нарешті буде проведено нормальне розслідування, мене викликали на допит, допитували десять годин і обіцяли посадити. За те, що я негативно впливаю на ЗМІ і розголошую таємниці слідства…

На сьогоднішній день змушений констатувати: такої сили, яка б сприяла об’єктивному розслідуванню вбивства Чорновола, у нас немає.

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Про результати розслідування «справи Чорновола»

«…Ми довели, що голова колгоспу виділив КамАЗ не просто так – на нього був компромат, і не один. Він підозрюється в крадіжці 236 тонн зерна. А зерно на Камазі возив один водій — Куделя. Обох мали притягнути до відповідальності за крадіжку зерна. Крім того, проти голови було ще одну кримінальну справу за розкрадання акцій, тому він був повністю підконтрольний.

По-друге, ми провели ексгумацію тіла Івана Шолома (тракторист, нібито випадково знаходився у момент аварії в Камазі. – Ред.), і експертиза показала наявність в його останках отруйних речовин – молібдену і сурми – в кількостях, несумісних з життям. Хоча попередня експертиза з його історії хвороби зробила висновок, що він помер від серцевого нападу. Історію хвороби знищили. Патологоанатом заявив, що з таким серцем він вже півроку не повинен ходити. Але я дізнався, що Шолом ходив в сауну за два дні до смерті, копав город. Як він міг це робити з хворим серцем?

Ми знайшли запис у журналі диспансеризації за рік до його смерті, що Шолом здоровий і готовий працювати трактористом. У журналі прийому хворих записано, що за кілька днів до смерті він поступив з пневмонією, з рота у нього йшла піна. А потім у той же день йому раптом почали колоти «наркоту». Звідки вони дізналися про слабке серце? Так з’явилися підстави для ексгумації.

По-третє, ми довели, що за Чорноволом розвідка стежила УМВС Кіровоградської області. Є сім свідків цього.

По-четверте, ми встановили, що водій Чорновола їхав зі швидкістю не більше 105 км на годину, хоча всім розповідали, що він «летів» не менше 150-170 км/ч. В-п’ятих, експертиза підтвердила, що на місці події КамАЗ розгорнувся несподівано – коли водій Чорновола нічого не міг зробити. Хоча це було видно неозброєним оком: дишло згинається у причіп КамАЗа тільки тоді, коли він дуже різко розвертається. А раптом він розвернувся для того, щоб зловити під дишло машину Чорновола. По-шосте, подушки безпеки на новій тойоті не спрацювали.

Однак розкрити це вбивство у 2006 році було неможливо: Луценко вже воював з прокуратурою, у нього не було авторитету. Але треба віддати належне працівникам оперативно-слідчої групи СБУ, керівнику слідчої бригади Павлу Дембіцькому, які зрозуміли, що це вбивство, і проявили професіоналізм і порядність, будучи залежними від керівництва. Але де-то вже в квітні 2006 року мені в Секретаріаті Президента сказали, щоб я йшов зі «своїм Чорноволом», нікому це не треба.

— А яку роль у цій справі зіграв Джига?

— Є свідок майор КДБ (ФСБ) (цей свідок згадується в книзі Степаненко. – Ред.), який у 1998 році готував вбивство Чорновола. За півтора місяці він розповів СБУ про підготовку вбивства. І коли він вийшов з СБУ, його затримав «Сокіл» – спецпідрозділ Убозу, який підпорядковувався тільки Джизі. Була спроба його знищити, залякати.

— Слідство знає, хто був за кермом КамАЗа Володимир Куделя або Іван Шолом?

— Шолом перед смертю сказав, що «нас заставили». Ще один свідок сказав, що «нас викинули з КамАЗа. Є різні версії, але поки Куделя або організатор ДТП не розповість, як це було, ми не дізнаємося.

Знайшли свідків, що десь в 18.00 годин на місці ДТП розгортався КамАЗ. За нашою версією, організатори повинні були виміряти відстань, щоб знати, коли давати команду на розворот. Цей КамАЗ проводив репетицію».

Що потрібно зробити в першу чергу, щоб розкрити вбивство Чорновола?

«- Треба починати з експертів. Правда, це ті ж експерти, які давали «липу» і по справі Гонгадзе. Потім генералів, які організовували стеження за Чорноволом і блокували розслідування ДТП.

— Ви постійно порівнюєте справи Чорновола і Гонгадзе…

— Той же експерт, який приїхав в Таращу і сказав закопати його (Гонгадзе. – Ред.), організовував експертизу по Шолому.

Думка

Валентин Наливайченко, екс-голова СБУ: «З керівництвом Генпрокуратури в 2009 року справу було поновлено. Дійсно були реальні, серйозні додаткові докази того, що було вбивство… Тому я дуже сподіваюся, що це ганебне вбивство буде і розслідуване, і буде оприлюднено результати розслідування».

Тарас Чорновіл, син Ст. Чорновола, народний депутат України: «Не можу багато говорити про матеріали слідства, але є факти, які, безумовно, підтверджують, що це було вбивство».

«У мене є підстави вважати, що до окремих епізодів убивства причетний Олексій Пукач. Я написав до Генпрокуратури спеціальне звернення, щоб його допитали… Я досі не маю прямої відповіді (на питання, хто є замовниками убивства — «А»). Організаторів, Юрія Кравченка й Едуарда Фере, нема серед живих… Також відомі деякі виконавці — Володимир Куделя та Іван Шолом. Останній помер дивною смертю — у його тілі виявили таку кількість отруйних речовин, що вистачило б на 25 осіб… Інших версій, окрім вбивства, бути не може… Я дуже сумніваюся, що були кастети. Думаю, аварія була підстроєна. Саме в такий спосіб у ті часи вбивали бізнесменів».

«За деякими даними, він (Пукач — «А») керував «наружкою» за В’ячеславом Чорноволом в Кіровограді, коли він мав виїжджати в цю останню дорогу до Києва, і він нібито дав сигнал на виїзд КАМАЗа з Лугового з Дніпропетровської області… Прямі підказки для слідства Пукач не допитаний у справі. Прямі підказки — десь був журнал? (реєстрації наказів для співробітників Служби кримінального пошуку, очолюваної в той час А. Пукачем — «А») Зник… Є конкретні люди, які до журналу реєстрації були причетні — допитати їх, вони не допитані… Попередня слідча група виїжджає в Кіровоград, ще в 2005 році, для виїмки документів по тій же самій «наружці» (я просто один єдиний факт наводжу), ті документи знищені за один день до приїзду слідчої групи, тобто в той день, коли вони оформляли відрядження.»

P. S. Схоже, В’ячеслав Чорновіл був приречений. Просто «ляльководи» хотіли (і у них вийшло) використовувати його смерть у своїх політичних цілях.

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ГПУ, СБУ та МВС повинні «з чистого аркуша» розслідувати низку резонансних вбивств останніх 15 років. Вбивств, що привели Україну на межу втрати нею державності. Сліди від низки резонансних замовних вбивств ведуть в Росію і були вигідні тільки їй.

Одним з перших вбивств такого «калібру» був розстріл народного депутата України Євгена Щербаня в аеропорту р. Донецьк 3 листопада 1996 року.

В результаті цього вбивства капітал патріота і «короля Донбасу» за впливовістю Е. Щербаня (як і його розстріляних і зарізаних партнерів) дістався ОЗУ «Люкс» і кураторам цього злочинного угруповання з спецслужб РФ.

Офіційно вважається, що «справу Щербаня» розслідувана «об’єктивно, в повній мірі та всебічно». Але в дійсності справа «шита білими нитками», про що багаторазово, доказово писали різні ЗМІ, «ловлячи» слідство та залучених ним свідків на підтасовування і фальсифікації матеріалів УД.

Досі живі багато ключові свідки подій того часу. Живі і фальсифікатори розслідування (все в генеральських чинах), зуміли до вбивства Щербаня штучно «прив’язати» і вбивство впливового банкіра Вадима Гетьмана (застрелений 22 квітня 1998 року. Очевидно, це робилося для того, щоб відвести підозру від справжніх організаторів і виконавців обох вбивств. Але головне — від справжніх мотивів цих злочинів та їх замовників.

Нагадаємо, що після вбивства Євгена Щербаня промисловість Донбасу і майже всю його інфраструктуру стала контролювати фактично Росія (за допомогою ОЗУ «Люкс»). А вбивство Вадима Гетьмана дозволило завдати удару по фінансовій системі України — розорити найбільший банк країни АБ «Україна», дітище Гетьмана, і почати експансію російського банківського капіталу в нашу країну (противником чого при житті був Гетьман).

Сфальсифіковано кримінальну справу щодо загибелі лідера Руху, патріота України В’ячеслава Чорновола. Який нібито загинув у автокатастрофі 25 березня 1999 року. Всі спроби небайдужих людей реанімувати розслідування цього очевидного замовного вбивства всі ці роки «ховала» Генпрокуратура при діяльній участі судів різних інстанцій.

При цьому відомо, що до «справи Чорновола» причетні і генерал міліції Олексій Пукач (той самий, який задушив журналіста Гонгадзе), і проглядається причетність «банди перевертнів» Ігоря Гончарова. Того самого, який позбавив життя понад десять громадян України, і мотиви переважної більшості цих вбивств слідством також не вивчені — взагалі.

Вбивство В’ячеслава Чорновола расчищало шлях у президенти головному конкурентові тодішнього Президента України Леоніда Кучми. Але не зрослося…

До цієї ж категорії кримінальних справ відноситься вбивство журналіста Гії Гонгадзе (задушений 15 вересня 2000 року). Рідкісний випадок, коли професіоналізм правоохоронців дозволив встановити на лаву підсудних, а потім — і в тюрму вбивць опозиційного журналіста. Але далі виконавців справа не пішла — замовники і сьогодні гуляють на волі, беруть участь в українських політичних пасьянсах на рівні перших осіб держави і навіть «родичаются» з Володимиром Путіним. Всім все відомо, але оформити причетність до вбивства цих виродків кожної української «нової влади» «не вистачає політичної волі». А якщо говорити прямо — любові до Батьківщини, ненависть до її ворогів і людської мужності.

Нагадаємо: «справа Гонгадзе» і слідом за цим «касетний скандал» відкинули Україну в світову ізоляцію, припинили євроінтеграційні процеси і штовхнули в обійми «братської», душегубской Росії.

Зазначимо: вбивство Ю. Кравченко, до того часу вже прекрасно знав, хто насправді стоїть за цілою низкою резонансних вбивств, в тому числі і «справою Гонгадзе», відбулося за годину до того, як принциповий генерал повинен був дати свідчення по цій справі теж. Його прибрали як небезпечного свідка і сильного супротивника, що не звик відступати перед небезпекою. І ще, звичайно, була помста з боку тих, кого Ю. Кравченко перед своєю відставкою в 2000 році вже практично «взяв за зябра» — прізвища добре відомі українському політикуму.

Що цікаво: в розслідуванні (розвал) більшості перерахованих кримінальних справ простежується «рука» і втручання вищих чинів ГПУ, МВС і СБУ, в різний час входили в орбіту впливу Віктора Медведчука. Просто констатація факту.

І ці справи теж треба розслідувати, а судові «помилки» негайно виправляти — якщо і ця «нова влада» не хоче повторити долю Л. Кучми (міжнародна ізоляція), Віктора Ющенка (отруєння) та Ст. Януковича (вигнання). За діяльної підтримки спецслужб Росії.

Ще у березні 2012 року ми писали:

«Якщо довести розслідування „справи Чорновола“, і „справи Гонгадзе“, і „справи Кравченка“ до логічного кінця, і результати цих розслідувань пред’явити світові, то в міжнародній ізоляції перебуватимуть вже вороги України. Особи, який практикує політичні вбивства і державний тероризм».

Насправді вбивств в Україні, де очевидний російський інтерес і «стирчать вуха» спецслужб РФ — багато, дуже багато. Закривати на це очі, руки — підставляти шию під ніж м’ясника. Замість того, щоб волочити «м’ясника» на ешафот.

Україна зобов’язана виконати цю роботу. І довести її до кінця.