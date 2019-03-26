Фільми Стенлі Кубрика покажуть в Лондонському музеї дизайну

Виставка до 20-річчя з дня смерті Стенлі Кубрика відкриється в Лондонському музеї дизайну 26 квітня 2019 року.

Як повідомляється на сайті музею, окремі експозиції будуть присвячені найвідомішим фільмів режисера: «Сяйво», «Космічна одіссея», «Суцільнометалева оболонка», «Заводний апельсин», «З широко закритими очима».

Відомо, що Кубрик захоплювався архітектурою та дизайном і в своєму будинку в Еббот Мзс, недалеко від Лондона, придумував не тільки сюжети, але і «конструкції» власних фільмів. На виставці будуть представлені костюми, зроблені для картин Кубрика британським модельєром Харді Эмисом та італійської художником по костюмах Міленою Канонеро, плакати та постери до його фільмів авторства американського графічного дизайнера Сола Басса і роботи німецького дизайнера Кена Адама.