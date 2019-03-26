НАСА скасував вихід жіночого екіпажу в космос через брак скафандрів

Перший в історії вихід у відкритий космос двох жінок-астронавтів повинен був стати історичною подією, але плани довелося змінити. В офіційній заяві НАСА сказано, що рішення було прийняте через «відсутність скафандрів на станції».
У Енн МакКлейн і Христини Кох, які планували здійснити спільний вихід у відкритий космос, виявився один розмір. Це виявилося під час виходу Енн Макклейн 22 березня. Але в наявності на МКС є тільки один підходящий скафандр, і доставити другий до 29 березня вже не встигнуть.
У підсумку було вирішено, що у відкритий космос вийде Кох, а Макклейн замінить інший астронавт – Нік Хейг.
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НАСА пояснило, що подібна ситуація виникла із-за складності примірки скафандра: по-справжньому зрозуміти, чи підходить він тобі, можна тільки під час виходу в космос.
Тим не менш, скасування місії викликала хвилю критики і насмішок в соціальних мережах.
«Як ніби недостатньо дискримінації жінок на Землі», – написала Хізер Бар, виконуюча обов’язки директора Комітету з прав жінок.
«Ласкаво просимо в 21 століття. НАСА може відправити чоловіків на Місяць, а також чоловіків і жінок – в космос, але не може знайти два скафандра, які підійдуть жінкам-космонавтам для виходу у відкритий космос», – обурився Йен Левін, колишній директор організації Human Rights Watch.
Раніше «Навколо світу. Україна» писав, що першою людиною на Марсі, швидше за все, буде жінка.
За матеріалами Еuronews.
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