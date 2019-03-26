СБУ розслідує пропажу секретного документа для Банкової

Служба безпеки України почала розслідувати зникнення документа з секретною інформацією про кандидатів на пост директора Національного антикорупційного бюро, передану в Адміністрацію Президента у квітні 2015 року.

Про це йдеться в судових матеріалах.

Зазначено, що в січні поточного року СБУ почала розслідування за фактом втрати секретного документа.

“У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами була здійснена втрата документа Служби безпеки України № 330 від 01.04.2015, що містить державну таємницю, шляхом порушення встановленого законом порядку поводження із зазначеними документами”, — сказано в матеріалах справи.

Відзначається, що в квітні 2015 року СБУ створила документ “Про наявною інформацією про кандидатів на посаду голови Національного антикорупційного бюро України”, підписаний головою Служби безпеки України Валентином Наливайченком) і адресований главі Адміністрації Президента (Борису Ложкіну), якому було надано гриф обмеження доступу “таємно”.

Зазначений документ був роздрукований у 2-х примірниках і зареєстровано 1 квітня 2015 року за № 330 у журналі Реєстрації вихідних документів, підписаних руководствов Служби безпеки України, направлених до вищих органів влади”.

Перший примірник вищевказаного документа був направлений в Адміністрацію способом “з рук в руки” і отриманий під розписку посадовою особою АП 1 квітня о 13:20.