«Жоден з правоохоронців у Херсоні не був звільнений». Чому треба подивитися фільм про вбивство Гандзюк

Що ви робили останні вісім місяців? Згадайте, що у вас відбувалося з серпня 2018 року.

Що робили інші люди? Розробники Apple створювали кредитну картку. Вчора її презентували. У світі змінилася температура, можливо.

В результаті вийшов фільм з фактами, які збирався вісім місяців. Було чудово спостерігати, як:

– Слова Генерального прокурора, що це справа під його особистим контролем і це його особисте горе – викликали сміх у залі. Юрій Луценко нервово відповідав на запитання журналістів, наче загнаний звір, який вже показує оскал.

– Голова Національної поліції на питання, чому три місяці до смерті Каті вони не передавали справу в СБУ, відповідав невлад, а потім очима видав, що сам не вірить у сказане.

Але жах ось у чому:

– Андрій Гордєєв, який, можливо, причетний до замовлення вбивства Каті, спілкується з головою СБУ Ст. Грицаком, той – дзвонить генерал-майору Д. Доценко і просить «відбалансувати» всі назад по А. Гордєєва. На виході: А. Гордєєв без підозри.

– Один із співорганізаторів В. Павловський багато разів контактує з правоохоронцями (прокуратура, поліція, колонія) після нападу на Катю. Три місяці після нападу ніхто його не чіпає, не вручає підозра, що всі живуть так, ніби нічого не сталося. І тільки після того, як активісти заговорили про В. Павлівському – йому вручають підозру.

– Жоден з правоохоронців у Херсоні не був звільнений. У фільмі чітко простежується нитка нахабною впевненості, що не буде відповіді за вбивство Каті…

На початку фільму запитують у Каті, будуть знайдені замовники. Вона відповіла щось типу: «Не знаю, але я дуже хочу, щоб хоч якось знайшли. Достатньо, щоб мені сказали, хто це, щоб я розуміла, що сталося. Тому що я не розумію».

Поки нас всіх роз’єднувала політика – вони навчилися вивозити нас на той світ як метал вивозили з Донбасу. Час збирати каміння. Тому обов’язково подивіться фільм, аби розуміти, що відбувається в країні. Це реальність. Не художня вигадка.

І поки світ змінюється – нас змушують думати про базову про безпеку. Ми втратили не вісім місяців, а ціле життя Каті. І просто хочемо за це відповідальності.

Відповідальності всіх, включаючи замовників і правоохоронців, які їх покривали.

Фільм буде показаний:

26 березня, 21:00 – 24 канал.

27 березня, 21:15 – Перший:UA.

28 березня, 23:15 – Hromadske.UA.

29 березня, 18:00 – Hromadske.UA.