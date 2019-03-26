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В Естонії під час рейду затримали українських нелегалів

26.03.2019

В Эстонии во время рейда задержали украинских нелегаловПоліція перевірила будмайданчик.

Співробітники Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії провели перевірку будівельних майданчиків у місті Тарту. Під час рейду були виявлені шестеро будівельників-нелегалів з України. Працівників і будівельну фірму оштрафували.

У місті Тарту поліція перевірила 11 фірм і 17 будівельників. Стосовно шести громадян України було встановлено, що вони не були належним чином зареєстровані для виконання короткостроковій роботи в Департаменті поліції і прикордонної охорони Естонії. За це їх оштрафували, але розмір штрафу правоохоронці не повідомили.

Фірму, в якій значилися будівельники, оштрафували на 3 тисячі євро.

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