Букмекери рапортують: українці ставлять на Порошенка, але Зеленський дихає в спину

Чим менше часу залишається до виборів, тим активніше українці роблять ставки на своїх фаворитів.

Як розповіли UBR.ua фахівці букмекерської контори «Фаворит Спорт», з початку березня загальний обсяг політичних прогнозів вже збільшився більш ніж в 2 рази в порівнянні з сумарними показниками січня і лютого. Також за тиждень до виборів помітно зросла і мінімальна сума ставки. Безпосередньо в березні вона становить близько 100 грн., що майже в 4 рази вище, ніж кілька тижнів тому. Максимальні прогнози залишаються поки без змін – кілька тисяч гривень.

«Ажіотаж з прогнозами президентської гонки став для нас приємним сюрпризом. Вперше за 20 років роботи ми бачимо, як українці жваво цікавляться тим, що відбувається не тільки в спорті», — зазначили у «Фаворит Спорт».

За тиждень до виборів експерти виділяють двох основних фаворитів, хоча ще на початку місяця не все було так однозначно. І приймають ставки на кандидатів з такими коефіцієнтами (чим нижчий показник, тим вище шанси):

4 березня : Порошенко – 1,58; Зеленський – 2,70; Тимошенко – 4,75; Гриценко – 20,00; Бойко – 30,00.

: Порошенко – 1,58; Зеленський – 2,70; Тимошенко – 4,75; Гриценко – 20,00; Бойко – 30,00. 11 березня : Порошенко – 1,65; Зеленський – 2,50; Тимошенко – 4,75; Гриценко – 20,00; Бойко – 30,00.

: Порошенко – 1,65; Зеленський – 2,50; Тимошенко – 4,75; Гриценко – 20,00; Бойко – 30,00. 18 березня : Порошенко – 1,70; Зеленський – 2,33; Тимошенко – 4,75; Гриценко – 20,00; Бойко – 30,00.

: Порошенко – 1,70; Зеленський – 2,33; Тимошенко – 4,75; Гриценко – 20,00; Бойко – 30,00. 25 березня: Порошенко – 1,97; Зеленський – 2,05; Тимошенко – 5; Гриценко – 20,00; Бойко – 40,00.

На думку аналітиків «Фаворит Спорт», до закінчення передвиборної гонки, коефіцієнти можуть змінюватися в незначній мірі – 0,1-0,25%. Якщо, звичайно, не трапиться ніяких форс-мажорів.

Не кожна спортивна подія може похвалитися настільки закрученим сюжетом — коефіцієнти змінюються майже кожен день і тільки після фінішу буде відомо ім’я переможця. Розуміючи це, багато українців воліють робити прогнози на проходження кандидатів у другий тур. Якщо в перші два місяці «президентської лінії» у букмекерів (січень і лютий), клієнти прогнозували перемогу окремо взятого кандидата – майже 80% від усієї кількості ставок, то в березні частка прогнозів на другий тур становить понад 45%.

Лідируючі пари на вихід у другий тур:

Зеленський і Порошенко – 1,65.

Зеленський і Тимошенко – 3,80.

Порошенко і Тимошенко – 5,50.

«Левову частку — 75% усіх прогнозів на вибори президента, роблять жителі міст-мільйонників. У лідерах — Київ, Харків, Одеса, Львів та Дніпро», — зауважили в «Фаворит Спорт».