У Норвегії археологи знайшли стародавнє поховання вікінгів

Норвезькі археологи виявили стародавнє поховання вікінгів в Національному парку Борре (провінція Вестфолл). Вчені визначили контури судна на одному з радарних знімків. Вестфолл знаменитий багатьма пам’ятниками епохи вікінгів, в тому числі і трьома похоронними дракарами, а в парку Борре є кілька могильних пагорбів, під якими спочивають знатні воїни (періоду 800-1050 років).
Щоб визначити форму поховання, археологи використовували геолокатор, проникає крізь грунт, скельні породи і воду (GPR).
«GPR-дані ясно показують форму судна, а також слабкі сліди круглого поглиблення навколо нєо. Це вказує на існування насипу, яка пізніше була зруйнована», — пояснює археолог Тердж Гансам.
Експрес-інформація по країні
Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.
Прапор
Герб
Столиця – Осло
Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)
Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)
Офіційна мова – норвезька
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,944 (1-я в світі)
ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)
Валюта – норвезька крона
Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією
«Дуже важко пояснити аномалію у формі судна як-то інакше, — говорить Жан Білл, зберігач колекції вікінгів з Музею Осло. -Розташування похоронної човна подібно більшості інших скандинавських поховань».
Судно достатньо велика, 14 метрів в довжину, але і не таке велике, як найвідоміші дракари знаті.
«Відкриття нової похоронної човна вікінгів в Вестфолле — важливе історичне відкриття, яке приверне увагу міжнародних експертів», — каже міністр у справах клімату і навколишнього середовища Норвегії Ола Элвестуэн.
Однак археологи вважають, що могли зберегтися тільки фрагменти похоронної човна.
За матеріалами Newsweek
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