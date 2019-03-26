У Норвегії археологи знайшли стародавнє поховання вікінгів

Норвезькі археологи виявили стародавнє поховання вікінгів в Національному парку Борре (провінція Вестфолл). Вчені визначили контури судна на одному з радарних знімків. Вестфолл знаменитий багатьма пам’ятниками епохи вікінгів, в тому числі і трьома похоронними дракарами, а в парку Борре є кілька могильних пагорбів, під якими спочивають знатні воїни (періоду 800-1050 років).

Щоб визначити форму поховання, археологи використовували геолокатор, проникає крізь грунт, скельні породи і воду (GPR).

«GPR-дані ясно показують форму судна, а також слабкі сліди круглого поглиблення навколо нєо. Це вказує на існування насипу, яка пізніше була зруйнована», — пояснює археолог Тердж Гансам.

Експрес-інформація по країні

Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.

Прапор



Герб



Столиця – Осло

Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)

Офіційна мова – норвезька

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,944 (1-я в світі)

ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)

Валюта – норвезька крона

Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією

«Дуже важко пояснити аномалію у формі судна як-то інакше, — говорить Жан Білл, зберігач колекції вікінгів з Музею Осло. -Розташування похоронної човна подібно більшості інших скандинавських поховань».

Судно достатньо велика, 14 метрів в довжину, але і не таке велике, як найвідоміші дракари знаті.

«Відкриття нової похоронної човна вікінгів в Вестфолле — важливе історичне відкриття, яке приверне увагу міжнародних експертів», — каже міністр у справах клімату і навколишнього середовища Норвегії Ола Элвестуэн.

Однак археологи вважають, що могли зберегтися тільки фрагменти похоронної човна.

За матеріалами Newsweek

Читайте також:

Шведська дівчинка знайшла на дні озера меч вікінгів

Археологи знайшли в Шотландії шахи вікінгів

У Балтійському морі знайшли 1000-річний скарб вікінгів