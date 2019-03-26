Бійців УПА визнали учасниками бойових дій

Сьогодні, 26 березня, набув чинності закон про визнання учасниками бойових дій борців за незалежність України у XX столітті.
Статус УБС надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність у складі:
— Української повстанської армії;
— Української повстанської армії отамана Тараса (Бульби) Боровця «Поліська Січ»;
— Української народної революційної армії;
— збройних підрозділів Організації українських націоналістів;
— Української військової організації;
— Організації народної оборони «Карпатська Січ».
Це регулюється законом №2640-VIII.
6 грудня 2018 року Верховна Рада надала воїнам Української повстанської армії та Організації українських націоналістів статус учасників бойових дій — 236 голосів «за». Президент Петро Порошенко цей документ схвалив.