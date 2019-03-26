Бійців УПА визнали учасниками бойових дій

Сьогодні, 26 березня, набув чинності закон про визнання учасниками бойових дій борців за незалежність України у XX столітті.

Статус УБС надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність у складі:

— Української повстанської армії;

— Української повстанської армії отамана Тараса (Бульби) Боровця «Поліська Січ»;

— Української народної революційної армії;

— збройних підрозділів Організації українських націоналістів;

— Української військової організації;

— Організації народної оборони «Карпатська Січ».

Це регулюється законом №2640-VIII.

6 грудня 2018 року Верховна Рада надала воїнам Української повстанської армії та Організації українських націоналістів статус учасників бойових дій — 236 голосів «за». Президент Петро Порошенко цей документ схвалив.