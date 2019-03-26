Астрономи знайшли місце народження Юпітера

Вчені зі шведського Лундського університету провели комп’ютерне моделювання ранніх етапів еволюції Сонячної системи, починаючи приблизно 4,5 мільярда років тому, коли планети тільки формувалися і майбутньої Юпітер був не більший майбутньої Землі. Особливу увагу вони звернули на долю троянських астероїдів Юпітера — двох численних груп, які рухаються по його орбіті синхронно з планетою, в резонансі з нею, одна — попереду Юпітера на 60° («греки»), інша — позаду («троя»).
Справа в тому, що «грецький табір» Юпітера приблизно в півтора рази більший «троянського», і ця різниця досі залишається загадкою. Проте Андерс Йохансен і його колеги знайшли йому нове пояснення. Їх моделювання показало, що така ситуація може виникнути в тому випадку, якщо справжнє місце народження Юпітера розташовувалося чотири рази далі від Сонця, ніж його теперішня орбіта.
За розрахунками астрономів, через два-три мільйони років після появи Юпітер по спіралі мігрував до Сонця під дією тяжіння газопылевых хмар. Подорож це зайняло близько 700 тисяч років, а разом з майбутньою планетою рухалися і хмари схожих з нею тел. Але якщо Юпітеру вдалося вирости газового гіганта, ці зародки так і залишилися на його орбіті «недоформированными». Ці групи були приблизно однакові, проте у міру руху лідируюча група «греків» набирала більше нових додаткових тіл, у підсумку ставши більш численною.
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Населення – 9,83 млн чол. (90-я в світі)
Офіційна мова – шведська
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,898 (7-я в світі)
ВВП – $571,09 млрд (21-я в світі)
Валюта – шведська крона
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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», зонд NASA сфотографував на Юпітері дельфіна.
За матеріалами Naked-science
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