Коломойський вивів понад 300 га одеської землі із застави в “Приватбанку”

Компанія оточення Ігоря Коломойського вивела 300 га землі із застави в Приватбанку.

Суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Приватбанку і залишив без змін рішення Господарського суду Києва від 8 листопада 2018 року. Ним суд визнав недійсними вторинні іпотеки, підписані учасниками судового спору в якості забезпечення зобов’язань ТОВ Тамерса перед ПриватБанком, оскільки їх з боку іпотекодавця підписало неуповноважені на те особа. Позивачем тоді виступило ТОВ Гаджибей.

Згідно з судовими матеріалами, ТОВ Гаджибей просило суд визнати недійсними договори первинної іпотеки (предмет іпотеки той же – 41 земельна ділянка площею понад 300 гектарів), які були укладені з НБУ як забезпечення боргових зобов’язань Приватбанку по рефінансуванню. Однак ці позовні вимоги були відхилені.

Роком раніше Госпсуд Києва частково задовольнив зазначені позовні вимоги ТОВ Гаджибей. Пізніше Київський апеляційний госпсуд залишив це рішення без змін, однак згодом Верховний суд скасував ці рішення і відправив справу на новий розгляд. Зрештою Госпсуд Києва і Північний апеляційний госпсуд винесли таке ж рішення.

5 лютого поточного року Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання ГПУ в рамках кримінальної справи про привласнення 19 млрд грн рефінансування, залучених ПриватБанком в НБУ до націоналізації. Тоді за позовом ГПУ суд заарештував майно “приватівських” структур, в тому числі ТОВ Гаджибей (34 земельні ділянки за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Дильницкий сільська рада, масив ” Золотий берег).

Засновниками ТОВ Гаджибей є Олександр Сачков, Дмитро Потишман, ТОВ Дилвест (серед засновників якого – В’ячеслав Деришев, Євген Петров, Володимир Кравченко, Дмитро Давиденко, кіпрська компанія Валенза Консалтинг Лімітед).