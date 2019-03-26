У Польщі зіткнулися військові автомобілі США: є поранені

Постраждали військовослужбовці.



У Польщі зіткнулися три американських військових автомобіля. ДТП сталося в Малопольському воєводстві на півдні країни.

Зазначено, що інцидент стався між населеними пунктами Бжеско і Новий Сонч. Судячи з фото, американські машини стоять на узбіччі і не викликають яких-небудь транспортних проблем.

“В результаті інциденту двоє військових потрапили в лікарню. Правоохоронці повідомили про подію у військову поліцію, яка визначить обставини зіткнення”, – інформувала радіостанція.

Відомо, що військова техніка колоною прямувала в Угорщину.

Нагадаємо, в рамках операції Atlantic Resolve в Польщі на ротаційній основі розміщується американська танкова бригада чисельністю близько 3,5 тисяч військовослужбовців. Вони мають у своєму розпорядженні 400 гусеничних машин, 900 одиниць колісної техніки, 87 танків Abrams і 18 самохідних 155-міліметрових гаубиць Paladin.



