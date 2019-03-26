Керівники «Лубнигаз» крали гроші на ремонти, які не проводились

Правоохоронці розслідують факти привласнення та розтрати майна керівництвом ВАТ «Лубнигаз». При проведенні ремонтів газотранспортних систем, посадові особи підробляли документи.

Про це стало відомо з кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 191 КК.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво ВАТ «Лубнигаз» підробив документи під час проведення ремонтних робіт газотранспортних систем на території оперативного обслуговування. Фактично, гроші на ремонт були виділені, однак роботи по ремонту не проводилися. Прокурори розслідують факти правопорушень керівництвом «Лубнигаз», починаючи з ремонтів з 2016 року.

Так згідно з договором, укладеним між Міністерством енергетики та вугільної промисловості і ВАТ «Лубнигаз» про надання на праві господарського ведення держмайна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства по газопостачанню та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва, підприємству на праві господарського відання було надано державне майно.

Згідно п. 3.4.5 договору, «Лубнигаз» повинен покращувати, оновлювати і обслуговувати державне майно. Перелік та напрямки робіт зазвичай визначаються інвестиційними програмами підприємства на наступний календарний рік. Компанія за рахунок власних коштів повинна була забезпечити фінансування ремонтів в розмірі не менше 100% амортизаційних відрахувань передбачених у ставках на розподіл природного газу. Однак ніяких ремонтів підприємство так і не проводило.

Прокурори порушили клопотання про тимчасовий доступ до документів, щоб встановити підрядників ремонтних робіт, майно, на якому проводились ремонтні роботи та суми, які були виділені. Раніше прокурори також безпосередньо звернулися до керівництва «Лубнигаз» з проханням надати необхідні документи, однак відповіді не отримали.

Суддя Лубенського міськрайонного суду задовольнив клопотання прокурорів. В даний час виконує обов’язки директора ВАТ «Лубнигаз» вказана Оксана Лохвицька. Заступник директора – Оксана Кумонок.

Відзначимо, в січні цього року адміністративна колегія Полтавського обласного відділення АМКУ почала розглядати справу за ознаками порушення конкурентного законодавства з боку ВАТ «Торговий дім «Лубнигаз» та ТОВ «Укргаз Ресурс».

За інформацією територіального відділення АМКУ в Полтавській області, порушення сталися при підготовці тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі, проведеної КУ «Лубенський обласний протитуберкульозний диспансер» в січні 2017 року. Предметом закупівлі було газове паливо. Повідомляється, що компанії узгодили свої дії, що призвели до спотворення результатів торгів. Зазначимо, торги виграло підприємства «Лубнигаз», чиє тендерну пропозицію коштувало майже на 17 тис. гривень більше пропозиції ТОВ «Укргаз Ресурс».