Суд заарештував Porsche підозрюваного у хабарництві заступник голови Держводагентства

Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на автомобіль Porsche Cayenne, який належав Павлу Гвозденко, підозрюваного в отриманні 8 тис. доларів хабара і який він продав після його викриття у злочині. Про це йдеться в матеріалах справи.

Гвозденко володів автомобілем Porsche Cayenne. За даними правоохоронців, підозрюваний, після того як 7 березня йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, заступник голови Держводагентства продав належний йому автомобіль іншій людині.

На початку березня Гвозденко спіймали на хабарі в розмірі 8 тис. доларів.