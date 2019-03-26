Мексика зажадала від Ватикану та Іспанії вибачень за дії конкістадорів

У Мадриді відреагували швидко.



Мексиканський президент Андрес Мануель Лопес Обрадор написав листа королю Іспанії Феліпе VI і папі римському Франциску з закликом принести вибачення його країні за порушення прав людини, які були вчинені в роки завоювання регіону з прибуття експедиції Христофора Колумба в 1492-м.

За словами Обрадора, корінні народи Мексики стали жертвами масових вбивств.

На відео, яке знято біля руїн стародавнього мексиканського міста, президент країни заявив, що “прийшов час примиритися”.

“Але давайте спочатку попросимо вибачення Були масові вбивства та насилля. Так зване завоювання велося з допомогою меча і хреста. Вони будували свої церкви на місцях місцевих храмів”, – сказав він.

Як заявили в прес-службі короля, прибуття 500 років тому іспанців на мексиканську територію “не можна судити в світлі сучасних міркувань”.

“Наші братські народи завжди знали, як ставитися до нашого спільного минулого, без гніву і з конструктивної точки зору”, – додали в Мадриді.

Ватикан ніяк не відреагував.

Безпосередньо завоювання Мексики почалося, коли невелика армія на чолі з Ернаном Кортесом висадилася в сучасному штаті Веракрус в 1519 році. Імперія ацтеків була переможена, що ознаменувало початок 300-літнього правління Іспанії. Мексика здобула незалежність після війни, яка тривала з 1810 по 1821 роки, а республікою стала в 1824-м.

Лефтист Обрадор прийшов до влади в грудні 2018 року.