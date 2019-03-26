НАБУ закрило справу про незаконне збагачення радника Порошенко

Розслідування припинено у зв’язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального злочину.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закрила кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення радника президента Петра Порошенка, колишнього голови Державної прикордонної служби Віктора Назаренка.

За словами співрозмовника, справа була закрита ще в 2018 році.

Справа розслідувалася з травня 2017 року по частині 3 статті 368-2 Кримінального кодексу.

Розслідування припинено у зв’язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального злочину.