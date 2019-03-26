«Щоби не є Roshen ката на своїх похоронах»: Савченко покликала українців на Майдан

Позафракційний депутат Ради Надії Савченко, яку звинувачують у спробі захоплення влади і підготовки теракту, закликала українців вийти на Майдан – «якщо доведеться» – щоб відстояти свої голоси на виборах президента України 2019.

У себе в Facebook Савченко висловила думку, що голосувати за «старих політиків», які вже 27 років перебувають при владі, не потрібно.

«Щоб не бути кріпаком, який на власних похоронах і поминках їсть Roshen з рук свого ката, 31 березня вставайте, йдіть на виборчі дільниці», — закликала депутат.