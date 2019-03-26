Вчені розгадали таємницю величезною 1000-річної човна вікінгів, знайдений у кургані в Норвегії

Норвезькі археологи зробили унікальну знахідку. Просканувавши один із стародавніх курганів, вони виявили, що у неї знаходиться щось більше, ніж традиційне поховання. В ході розкопок у кургані був виявлений корабель довжиною 20 метрів — один з найбільших похоронних кораблів вікінгів. Тепер вчені висувають версії про його призначення і про те, як такий величезний корабель потрапив в курган.



Норвезький інститут досліджень культурної спадщини (NIKU) повідомив сенсаційну новину — при скануванні одного з курганів в графстві Естфолл на радарі були виявлені контури стародавньої човна з кілем. Частково були видні елементи обшивки. Стародавня човен була виявлена приблизно в півметра під землею. Вчені вважають, що корабель був похований більше 1000 років тому і став місце останнього спочинку видатного конунга або правительки вікінгів.



За словами експертів, незаймані похоронні човни вікінгів такого розміру зустрічаються вкрай рідко. «Я думаю, що в даному випадку мова йде про знахідку століття, — сказав археолог Ян Білл, куратор кораблів вікінгів у Музеї історії культури в Осло. — Це досить вражаюча знахідка для археологів усього світу».



Корабель є частиною кладовища, яке також містить щонайменше сім курганів, які представляють собою куполоподібні пагорби із землі та каміння, складених на вершинах могил. Також біля кладовища були виявлені останки п’яти так званих «довгих будинків».



Корабель був самою заповітною мрією будь-якого вікінга, і якщо вікінг не гинув у море, то його ховали на власному кораблі на суші. У похоронних тур використовувалися справжні кораблі, а трупи часто ховали зі зброєю, глиняним посудом і рогами для пиття. Ще один маловідомий аспект культури вікінгів — це те, що в англійській мові до цих пір використовується досить велика кількість їх слів.



Поховання на кораблях мали велике значення для норвежців, і подібним чином ховали, як правило, тільки доблесних воїнів і вождів.



Згодом археологи розповіли про своє відкриття: «Коли ми просвітили курган радаром, то всередині його знайшли аномалію, — розповідає автор дослідження доктор Батіг Пааше. — Таємнича форма явно мала форму і розміри корабля вікінгів. На жаль, ми не могли стверджувати, наскільки добре він зберігся. Так, під землею був корабель, але важко сказати, скільки деревини залишилося через стільки часу».



Вчені сподіваються, що це відкриття дасть уявлення про експедиції вікінгів в середні століття.



«Ця знахідка неймовірно захоплююча, оскільки ми знаємо тільки про трьох збережених кораблях вікінгів в Норвегії, які були розкопані давним-давно. Цей новий корабель, безумовно, матиме велике історичне значення, оскільки його можна досліджувати всіма сучасними засобами», — сказав Пааше.



Загадкою залишається те, як поховальний човен потрапила в курган. Археологи вважають, що корабель витягнули на берег в прилеглому до Осло-фіорду. «Такі кораблі по суті були чимось на зразок трун, — каже Пааше. — На борту ховали тільки одного конунга або його дружину або місцевого вождя-ярла».



Пааше планує повернутися до кургану навесні 2019 року, щоб провести більш детальне сканування, в тому числі за допомогою магнітометра. Можливо, археологи викопають контрольні траншеї, щоб побачити стан корабля. Якщо вони знайдуть деревину з корпусу корабля, що збереглася під землею, це допоможе датувати знахідку.



За даними National Geographic, шанси знайти скарби конунга невеликі. Оскільки поховання були чітко видні на ландшафті, багато поховання епохи вікінгів були розграбовані багато століть тому.



Перший корабель вікінгів, який був розкопаний вченими в Великобританії, виявили в самій західній частині Шотландії. В похоронній човні знаходився чоловік, який був похований зі своїм щитом, мечем, списом та іншими речами, включаючи ірландську брошка ріг для пиття.



Фото: dailymail

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