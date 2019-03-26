Зеленський пропонує Україні процедуру вступу до ЄС, якої не існує, – ЗМІ

Кандидат у президенти Володимир Зеленський пропонує рух України до Євросоюзу за процедурою, якої не існує.

Буду робити все для того, аби за 5 років Україна могла би звернути (до Євросоюзу. – ЕП) за План щодо кандидатства – якнайменше. В ідеалі – звернення за План щодо членства», – заявили «Європейській правді» у штабі Зеленського.

Журналісти «Європейської правди» пишуть, що ця фраза – фіаско. “Це – свідчення провалу “Зе-команди” у європейській сфері, вона хибна від початку до кінця. Навіть студент-міжнародник пояснивши бі їм, що в Євросоюзі не існує “Плану щодо кандидатства”. Сюрприз, але “Плану щодо членства” немає так само (на відміну від НАТО, де є документ зі схожою назвою – ПДЧ). Процедури розширення Союзу взагалі не передбачають будь-якого “Планом” чи подібного документа, за яким можна “звернути” до ЄС”, – пояснюється в статті.

Також Зеленський пропонує створити офіс з координації процесу євроінтеграції всередині Кабінету міністрів, щоб пришвидшити імплементацію Угоди про асоціацію.