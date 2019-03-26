Повінь в Ірані: десятки загиблих

100 осіб травмовано.



У південній частині Ірану в результаті повені загинули щонайменше 19 людей, ще 100 травмовано.

“В результаті повені на півдні Ірану загинули щонайменше 19 людей, ще 100 отримали травми”, – зазначили місцеві чиновники.

Міністерство юстиції Ірану заявило, що розпочато урядове розслідування щодо реакції влади на стихійне лихо.

Повінь відбулося під час святкування персидського Нового року, коли були закриті державні установи.

Губернатор провінції Фарс Енаятолла Рахімі сказав, що водний потік зараз знаходиться під контролем, а рятувальні команди працюють в найбільш постраждалих районах.

Подальші зливи прогнозуються на півночі і сході країни в найближчі години і дні.

Попередження про повені надійшли майже у всі провінції країни, включаючи столицю Тегеран.